La UTA amenaza con un paro de 48 horas en el AMBA: cuándo sería y qué exigen desde el gremio

Aún no hay un acuerdo paritario que satisfaga las exigencias de los gremios colectiveros y, de no resolverse en los próximos días, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenazó con realizar un nuevo paro de 48 horas. La última reunión se realizará el próximo miércoles 24, donde se definirá si la medida de fuerza dará comienzo el jueves siguiente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En medio de los reclamos por incrementos salariales, trascendió que desde la Secretaría de Transporte deben aceptar modificaciones en sus costos para así poder aceptar los aumentos. El sindicato, presidido por Roberto Fernández, exige una actualización del 34% debido al fuerte golpe inflacionario que vive el país.

¿Por qué podría no haber acuerdo con la UTA?

Y si bien aún no hay nada definido, las empresas advierten de antemano que no podrán afrontar estos incrementos si no se modifican los precios de las tarifas. Básicamente, reclaman que los boleto del AMBA son muy bajos y no les permiten recaudar lo necesario para llevar adelante esta actualización salarial.

Por lo tanto, de no pactar esta cuestión inicial es muy probable que la UTA cese sus actividades durante dos días. Y, de hecho, ya hay conflictos con transportistas en el interior del país: el gremio AOITA encabeza un paro de colectivos este lunes en Córdoba. Esto se da como respuesta a la falta de avances en sus negociaciones paritarias.