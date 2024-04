Investigan intoxicación masiva: las medidas del ISEP para el regreso a las aulas

Luego de que los directivos del Instituto Superior de Enseñanza Privada (ISEP), de Godoy Cruz, decidieran suspender la presencialidad de las clases este lunes 22 de abril y virar hacia una modalidad virtual debido a una presunta intoxicación masiva de alumnos, las autoridades emitieron un comunicado donde detallaron las medidas adoptadas y brindaron una serie de recomendaciones a tener en cuenta en los próximos días. Este martes 23 los alumnos vuelven a las aulas.

En un comunicado, les informaron a las familias que "a partir de mañana (martes 23 de abril) se retoman las clases presenciales con normalidad". Además, indicaron que "las medidas de desinfección del edificio escolar se encuentran al día y en correspondencia con lo requerido por los distintos organismos municipales".

Desde el ISEP aseguraron que durante este lunes 22 se hizo presente el inspector del Departamento de Higiene de los Alimentos del Ministerio de Salud de la provincia, Sr. Martín Sardi, quien tomó muestras de agua para analizar; se presentaron médicos de la Dirección de Epidemiología de la provincia, Dra. Aguirre y Dra. Negri; se realizó un refuerzo en la desinfección del edificio; y se intensificó la limpieza de sanitarios, salones y espacios comunes.

"Hasta este momento no se ha podido determinar cuál ha sido la causa que ha provocado síntomas comunes en algunos alumnos tales como vómitos y diarrea. Los resultados de los análisis no son inmediatos y en muchos casos no son concluyentes, por lo que estaremos atentos a cualquier situación que se presente", agregaron desde la institución educativa.

Los directivos también precisaron que "en la escuela se encuentran disponibles los certificados de desinfecciones correspondientes y constancias de inspecciones que se realizaron hoy, para el que desee consultar".

Las medidas de prevención que recomiendan los directivos del ISEP