El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional desmintió acuerdo con el Gobierno de Javier Milei

El presidente del Consejo Interunivertiario Nacional y rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Morínigo, desmintió que se haya llegado a un acuerdo con el Gobierno de Javier Milei por el reclamo de las universidades. "No hay un acuerdo con el Gobierno nacional. Sólo se anunció una medida que dispuso un nuevo aumento del 70% que permite que las universidades lleguen al 140% en el global, mientras que nosotros estamos solicitando un incremento del 280%", dijo.

"Es por ello que solamente llegamos a la mitad de lo que necesitamos para funcionar", sostuvo el presidente del CIN.

En tal sentido ratificó la marcha del martes no solamente hacia Plaza de Mayo sino en todas las provincias y ciudades donde funcionan las universidades públicas. "En defensa de la educación pública y gratuita", enfaizó.

"Nos parece bien que haya comenzado el diálogo con el Gobierno nacional pero no hay un acuerdo porque, reitero es la mitad de lo que necesitamos para el funcionamiento y, además tenemos otro problema que es la escala salarial docente y no docente, donde justamente hubo paritarias y el ofrecimiento fue solamente del 10%, los gremios lo rechazan y, por consiguiente, no hubo acuerdo ni acta firmada", agregó.

El rector de la Universidad Nacional de San Luis reconoció que, si bien están lejos del acuerdo, "se inició el camino del diálogo. El Gobierno nacional debe entender que lo que se pide no es una locura sino simplemente para el funcionamiento de las universidades".

Además, anticipó que "vamos a acudir a todas las reuniones que nos convoque el Gobierno, pero la marcha se llevará a cabo igual porque es en defensa de la universidad pública y es organizada no solo por le CIN sino también por los gremios y la FUBA"

Morínigo tiene la esperanza que el Gobierno nacional entienda las necesidades de las universidades "y que el día después no haya más marchas sino soluciones".

El presidente del CIN fue contundente: "De acá al martes no hay posibilidad de encuentros, máxime con lo que paso con los dimes y diretes que hubo del gobierno nacional de que sí se acordó cuando no es así. Los teléfonos están cerrados porque todo se malinterpreta para exponer al otro, nosotros vamos a realizar la marcha y esperaremos la convocatoria posterior del Gobierno nacional".

Morínigo espera que el Gobierno no rompa el dialogo "para evitar así nuevas marchas. Creo que estamos cerca del acuerdo, no creo que el gobierno nacional deba sacar un préstamo del FMI para solucionar el tema universitario, la plata está, nosotros solicitamos un cronograma de pagos que llegue al 280% no pedimos todo ese porcentaje junto".