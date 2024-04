Precios bajos en alimentos por vencer: ¿es riesgoso consumirlos?

Con la recesión y la alta inflación, muchos alimentos no se venden y quedan en depósitos o góndolas acercándose a su fecha de vencimiento, por lo que se venden en ofertas que parecen inverosímiles. Esto se debe a que no pueden venderse una vez pasada la fecha de vencimiento impresa en los envases, pero no por esa impresión pasan a ser inseguros.

La doctora bromatología Mara Galmarini e investigadora del Conicet dialogó con MDZ y explicó que "la fecha de vencimiento no es una bomba de tiempo". Además agregó que hay tres "grupos" que se deben considerar a la hora de responder este tipo de cuestionamientos sobre la fecha de vencimiento, ya que no es igual un producto fresco procesado que uno seco y mucho menos que uno fresco sin procesar.

La principal atención debe tenerse, según explicó la especialista, en los alimentos frescos sin mucha manipulación o que conserven líquidos, ya que esto es propicio para la vida y generación de bacterias. "Por su carga microbiana, la carne va a vencer, por más que esté dentro de las mejores normas de sanidad", señaló Galmarini, lo que incluye también a cortes que se comercializan al vacío o fiambres.

Los lácteos, a diferencia de la carne, son alimentos frescos pero que cuentan con una gran cantidad de procesos en su elaboración, los cuales tienen por objetivo eliminar cualquier bacteria que pueda ser nociva. Galmarini explicó que "en estos casos, por más que pase el tiempo el producto se modifica pero no tiene estas bacterias nocivas", aunque igualmente sostiene que "estos productos no deberían se dañinos pero tampoco se recomienda su consumo".

En cambio, los alimentos procesados, cerrados y secos, son los que mayor durabilidad tienen y muchas veces no suelen tener la leyenda de "vencimiento", sino que muchas veces dice "consumir preferentemente antes de". Este concepto se diferencia del vencimiento ya que no habla de un desperdicio del producto, sino de una alteración en su gusto, al generarse reacciones de rancidez en el producto.

Aunque sea una buena oportunidad para ahorrar, no se recomienda consumir productos pasada su fecha de vencimiento. Foto: NA.

La especialista explicó también que "para el consumidor es una oportunidad, sobre todo en productos cerrados" ya que puede confiar en que por más cercana que sea la fecha de vencimiento el producto es consumible, aunque sostiene que no es recomendable su consumo ni puede ser comercializable. En cuanto a los controles que se realizan para establecer la durabilidad de los alimentos, detalló que se realizan "estudios físicos, fisicoquímicos y sensoriales".