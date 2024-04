Posible cierre de clínicas y exigen aumento a PAMI para evitarlo

La Cámara Prestadores de Salud de la Seguridad Social (Capress) alertó por el cierre de clínicas en todo el país producto de la crisis que atraviesa el país: “El combo de pandemia sanitaria y la pandemia económica que provocó el gobierno de Alberto Fernández nos dejo al borde de la quiebra”, además de pedir “una rápida recomposición” de los valores que paga PAMI.

Con una clara postura contra el economía de la presidencia de Alberto Fernández en los últimos cuatro años, señalaron también la desactualización de los valores que paga PAMI a las prestadoras, siendo este el principal financiador del sector. En caso de no ocurrir, la advertencia de Capress habla de al menos 30 clínicas cerradas a nivel nacional.

“De enero 2020 a marzo 2024 hemos recibido un 1088% de aumento por prestación, pero la inflación fue de 1600% según datos oficiales. Si esto no se revierte, nos fundimos mañana”, indicó Alejandro Rodi, gerente general de Capress. Además sostuvo que “el material descartable aumento de enero 2023 a febrero 2024 un 412,6%, los medicamentos en el mismo periodo un 747%, la energía subió un 500%, y son solo algunos ejemplos del cóctel explosivo que tenemos en el sistema de salud privado".

Rodi señaló que “Los cuatro años de gobierno de Alberto Fernández dejaron tormenta perfecta en el sistema de internación y tratamiento del PAMI. El instituto, por su posición dominante siempre pago por debajo del valor de mercado. Pero esto se vio agravado por la gestión de los últimos cuatro años del gobierno anterior ya que durante el año 2020 en plena pandemia no hubo actualización de los valores y en los años subsiguientes no se ajusto conforme inflación, solo hicieron parches que llevan a que hoy en el contexto económico actual nada sea suficiente para que el sistema no quiebre”

Ahora, pasado el Gobierno de Alberto Fernández y con la crisis sanitaria hecha una realidad, desde Capress piden "al gobierno que entienda que para sostener el sistema prestacional del PAMI no solo es recorte si no que también resignación de presupuesto que permita valorizar correctamente al sector eslabón más frágil de su sistema que es el de internación y tratamiento. PAMI hoy es un salvavidas de plomo para el sector si no se valorizan correctamente las prestaciones que damos".