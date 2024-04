Malvinas: la emotiva carta que, de niño, le escribió a un soldado y que regresó a él 40 años después

“Soldados de mi patria”, decía el encabezado de la carta que, en 1982, Hernán Arashiro le había escrito al entonces soldado Pedro Omar Escobar. Tenía 8 años cuando, en la escuela, las maestras le decían que podía dedicarle unas palabras, lo que sintieran, a los jóvenes que fueron a combatir a las Islas Malvinas, en defensa de la soberanía.

Entonces, Hernán agarró la birome y escribió, con ella, lo que sentía sinceramente por los soldados de Malvinas, confesando que soñaba con ser un soldado igual de valiente que ellos. “Quiero felicitarlos por el valor y valentía que ustedes demostraron al recuperar nuestras Islas Malvinas Argentinas. En el día de mañana seré también un soldado heroico, que lucharé por mi patria al igual que ustedes”, manifestó.

Los referentes del niño eran aquellos jóvenes combatientes que hicieron todo lo posible para defender la soberanía de las islas, a pesar del peligro que significaba enfrentarse al ejército británico. “Tengo 8 años y juego a los soldados y, en este juego, creo acompañarlos permanentemente”, contó Hernán y agregó un saludo final: “Rezo mucho por ustedes y ruego a dios que todo se soluciones pacíficamente. Saludos a tus compañeros. Muchos besos de un soldadito de 8 años”.

En abril del 2022, Hernán recibió la carta que había enviado durante la guerra. Facebook /Hernán Arashiro

La emotiva carta, iba acompañada con un dibujo igual de importante. Se puede ver al pie de la hoja, una ilustración de los soldados en las Islas Malvinas, con sus respectivos buques, armas y la bandera argentina flameando en la cima, arriba de un cartel donde se lee: “¡Viva la patria!”.

El regreso de la carta y el emotivo mensaje de la hija del veterano

Cuarenta años después del conflicto bélico, en el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, Hernán compartió, en sus redes sociales, la llegada de un mensaje inesperadamente conmovedor, que venía junto con aquella carta que alguna vez envió. “Buenas días Hernán. Sé que no me conocés, pero quería contarte que mi papá es Ex Combatiente de Malvinas”, comenzaba el mensaje que recibió el cirujano, el 2 de abril de 2022.

Antonella Escobar, hija del veterano de Malvinas Pedro Omar Escobar, revisaba las cartas que había recibido su padre durante la guerra cuando se encontró con la de Hernán. Inmediatamente, se puso en contacto con él, gracias a que había escrito su nombre y apellido, mediante las redes. La carta de Elsa, madre de Arashiro, también estaba entre los escritos.

“En el día de hoy estábamos revisando las cartas que recibió cuando se encontraba en la guerra y encontré una de un niño de 8 años con tu nombre y apellido y quería averiguar si pertenecía a vos. También tengo una de Elsa, quería saber si también la conocías y agradecer por escribirle a mi papá en un momento tan difícil”, expresó Antonella, dos años atrás.

Este 2 de abril, Hernán volvió a recordar ese mensaje especial, puesto que lo sigue emocionando en la actualidad.