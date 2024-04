Ciudad: comerciantes denuncian delitos, droga y zonas liberadas en el centro

El martes 9 de abril, MDZ reflejaba la realidad que se vive en el refugio para personas en situación de calle "El Camino", ubicado en la calle Patricias Mendocinas de Ciudad. Allí conviven habitualmente personas abandonadas por el sistema, hombres con serios problemas de adicción que guardan viejos rencores con otros residentes y, obviamente, los que sueñan con poder recuperarse para salir adelante. Todo ocurre en un marco de profunda marginalidad y, al parecer, sin un control integral de la situación por parte de las autoridades. En ese contexto, un grupo de comerciantes del centro mendocino denunció que, desde hace tiempo, sufren robos, amenazas y destrozos en sus locales. También aseguran que la venta de droga y la prostitución son moneda corriente y que la zona está claramente liberada.

Pero ¿Qué relación existe entre la denuncia de los vecinos y los refugios? al parecer, bastante. Según lo informado a este medio por dos comerciantes que solicitaron no revelar su identidad por motivos de seguridad, la problemática viene cocinándose a fuego lento desde hace tiempo. "Hace 8 años que venimos lidiando con el tema de la delincuencia en toda la zona del centro. Somos más de cien vecinos que no queremos mezclar la pobreza con la delincuencia, pero nos consta que en los refugios, porque hemos ido personalmente y los hemos perseguido hasta el lugar, hay gente que está robando y delinque", relata una de las voceras del grupo que, a la vez, está organizado en WhatsApp. Su relato no sorprende, durante la recorrida por "El Camino", varios residentes nos comentaron que los robos en el albergue son comunes e, incluso, ese es uno de los motivos por los que muchos eligen marcharse.

Locales cerrados y vecinos preocupados.

Foto: Santiago Tagua / MDZ

"Nos están perjudicando como comerciantes, a nivel psicológico, a nivel monetario y eso también perjudica la parte turística, porque el turismo viene y con lo que ocurre en la zona no quiere saber nada y se va hacia las afueras. Me han robado sillas, me han forzado las rejas, han entrado y me han roto los vidrios, las puertas, los techos, se roban hasta los focos", advierte una de las voceras del grupo.

La situación, que claramente no es sencilla, genera varios interrogantes, interpela distintos actores y, a la vez, pone en evidencia el deterioro social que atraviesa la provincia. Eso sí, nadie desconoce su existencia. Desde el municipio de Capital, por ejemplo, advirtieron que están al tanto de la situación y que se viene trabajando sobre la problemática. También afirman que le han solicitado a las autoridades provinciales reforzar los controles de la zona en varias oportunidades. Por su parte, desde el Ministerio de Seguridad señalaron a MDZ que los vecinos serán recibidos hoy a las 20 horas, con el objetivo de mantener una reunión con el jefe departamental de Ciudad, personal de la Dirección de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad y Justicia y referentes de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

El Gobierno analiza trasladar el albergue El Camino

Foto: Santiago Tagua / MDZ

"El viernes pasado la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, reunió en el Ministerio al director general de Desarrollo Comunitario, Ernesto Mancinelli; al director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat; al jefe departamental de la Ciudad, comisario inspector Mario Riili y al secretario de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de la Capital, Horacio Migliozzi, donde se establecieron algunas de las acciones que este miércoles les acercaran a los vecinos", señalaron desde el área de prensa del ministerio.

¿Trasladarán el albergue?

¿Es conveniente que personas con evidentes problemas de adicción y en situación de vulnerabilidad ingresen y egresen del refugio sin ningún tipo de control o seguimiento? ¿Es necesario trabajar en la creación de un albergue donde se realice un abordaje integral de cada caso? ¿la crisis es tan profunda que las autoridades provinciales no puedan dar respuestas a la situación o hay una decisión política de no hacerlo? ¿Cualquier persona en situación de calle puede ingresar al albergue o hay un proceso de selección? ¿Cuándo un hombre abandona el lugar, el Estado realiza un seguimiento? todas son preguntas válidas que, incluso, varios de los actores consultados por MDZ, se hacen en off.

En algún punto, la reunión que se desarrollará hoy en el Ministerio de Seguridad, podría arrojar algunas respuestas. Es que según trascendió, las autoridades están trabajando con el objetivo de encontrar un nuevo lugar para el refugio de ciudad e incrementar el patrullaje de la zona. Tampoco descartan implementar controles biométricos en los ingresos.