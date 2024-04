Nació en Mendoza, se fue a vivir a EE.UU. y volvió a su tierra para fundar una bodega

Federico Bandini nació en Mendoza, pero por razones familiares se fue a vivir a Estados Unidos cuando tenía dos años y medio. Sin embargo, nunca se olvidó de su tierra natal. Por ese motivo, en 2014 decidió comprar las 80 hectáreas que hoy conforman la finca que lleva su apellido en Las Compuertas, Luján de Cuyo.

Cosechar en una finca mendocina, una tendencia que crece.

Foto: Alfredo Ponce / MDZ

En los distintos videos que la bodega sube a su cuenta de Instagram, se puede ver al hombre hablar en un español perfecto, casi como si nunca hubiese abandonado la provincia. Además de ser un amante del vino, el empresario es un gran admirador de la historia local, situación que lo llevó a mantener intactas viejas estructuras que yacían en el lugar que adquirió hace 10 años.

La estructura de lo que fueron Las Compuertas, patrimonio mendocino.

Foto: Alfredo Ponce / MDZ

"El castellano lo aprendí porque mi mamá lo hablaba en casa, es más, si no le pedías comida en español, no sabía lo que estabas diciendo. Mi infancia pasó muy tranquila en un pueblo de Texas City, donde estuve los primeros años y volví a Argentina por primera vez a los ocho años", explica MDZ el empresario. En ese contexto, la figura materna fue indispensable para mantener viva la llama de la tierra que lo vio nacer.

"Mi mamá siempre hablaba de Mendoza porque mi abuela vivía allí. Hubo un tiempo en que ella viajó a Estados Unidos y nos contó sobre la provincia. Siempre hablaba de las hermanas, hermanos y quería que conociéramos Argentina y sus raíces. Así que nunca me olvidé de dónde veníamos", relata.



Un grupo de turistas visitando la finca.

Foto: Alfredo Ponce / MDZ

La bodega Finca Bandini está ubicada en el corazón de Las Compuertas, Luján de Cuyo. La elección no fue al azar y es su propietario el encargado de relatar por qué. "Los proyectos inmobiliarios que tengo están en Luján. En cuanto a Las Compuertas realmente no conocía mucho el tema sobre la historia para ser honesto, pero tengo un primo que tiene una inmobiliaria y siempre tuve idea de comprar alguna finca", señala el empresario, quien agrega que la idea de adquirir un terreno de esas características siempre fue un sueño de su padre, aunque admite que cuando lo adquirió desconocía el uso que le daría a la tierra.

En total, la bodega acapara una superficie de 80 hectáreas, de las cuales 65 están cultivadas. La belleza del lugar se funde con el Río Mendoza, que desciende a metros de la finca. Además, aún quedan aproximadamente 500 viñedos de los 5.000 que el terreno supo tener alguna vez. Para los amantes de la historia, también hay material. Es que en el interior de la finca, aún se puede apreciar la estructura de las antiguas compuertas que dan nombre al lugar.

Parte de la infraestructura de la bodega.

Foto: Alfredo Ponce / MDZ

"Cuando vine por primera vez, no sabía nada de esto que hoy es parte de la identidad del proyecto. Yo simplemente veía el paisaje y sabía que este era el lugar. Luego vino un historiador y me conectó mucho con la historia del agua, la historia de Mendoza, la que significaban las compuertas originales. Y ahí nace la idea de tener un proyecto un poco distinto. No es como visitar a cualquier bodega donde el enfoque son los tanques de acero inoxidable, las barricas y después está la compra de vino. Ésta es la historia de Mendoza y me encanta porque me apasiona y trae muchos recuerdos de muchas veces que visitamos", cuenta Bandini.

Invertir en la Argentina en un contexto complicado

Federico Bandini es argentino pero creció en otra cultura. Por ese motivo, tuvo que acostumbrarse a las dificultades de una economía inestable como la de nuestro país. "Es una pregunta muy, muy complicada. Estados Unidos es un país mucho más estable económicamente, leyes, etcétera. Yo estoy invirtiendo en Argentina desde los años 80. Con mi primo que tenía inmobiliaria fui aprendiendo un poco sobre las reglas del juego que hoy son de una manera y quizás el mes que viene pueden cambiar. He visto pasar varias monedas en la Argentina y uno se va amoldando a la situación, he aprendido a manejarla", señala.

Un grupo de turistas disfruta del paisaje.

Foto: Alfredo Ponce / MDZ

"He tenido y tengo empresas de ingeniería E inmuebles. Pero eso todo viene y va. Esto quiero que quede, que perdure con el tiempo y me encanta venir y estar. Por eso el año pasado viajé cinco veces, en lo que va de este año bueno, ya es mi segundo viaje", explica.

Una vendimia diferente para turistas

Que los turistas vivan la vendimia desde adentro. Ese es el concepto que, en esta temporada, decidieron impulsar varias bodegas argentinas para que los visitantes participen del proceso de cosecha.

La propuesta de la finca Bandini también busca diferenciarse de los tradicionales paseos que ofrecen otras empresas, más enfocadas en mostrar a los turistas la producción vitivinícola en el interior de los edificios. En síntesis, la idea es que los visitantes que lleguen a Mendoza y vivan la vendimia desde adentro mientras participan del proceso de cosecha.

La actividad se realiza todos los jueves de marzo y está destinada a los amantes del vino y entusiastas de la agricultura. Acompañados por expertos en la materia, además de participar en uno de los procesos más importantes de la vendimia, los turistas reciben información sobre la actividad del sector en Mendoza. El paisaje de fondo no es menor, ya que la finca está ubicada en uno de los terroirs más bellos que tiene la provincia.