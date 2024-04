La advertencia del vicerrector de la UBA a Milei por el impacto de la motosierra

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, apuntó contra el presidente Javier Milei y advirtió que "no ver como una inversión al sistema universitario es un gravísimo error". Además declaró que el salario de los trabajadores de la universidad, entre docentes y no docentes, no se actualiza y "perdió un valor adquisitivo en los últimos 4 meses del 35%".

En diálogo con Radio Rivadavia, Yacobitti aseguró que "la mayor cantidad de los no docentes cobra $400 mil pesos", situación que los pone por "debajo la línea de la pobreza".

"Son trabajadores de la universidad de forma exclusiva, que deben cumplir 7 horas por día, y no tienen la posibilidad de tener otra actividad como un docente. En muchos casos, el planteo que hacen es que les sale más caro acercarse al trabajo que la remuneración que perciben", detalló.

Por otra parte, en el caso de la UBA, dijo que hay una afectación superlativa en el rubro de la salud porque la Universidad cuenta con cuatro hospitales: el Roffo, el Houssay, el de Clínicas y el Lanari y, por ese motivo, "el cálculo de inflación promedio, incluyendo los gastos de salud, es del 370%" .

"Según el Gobierno, las universidades tienen que funcionar con el presupuesto congelado del 2023 y eso pone en crisis todo el funcionamiento que implica la emergencia económica", sostuvo.

Yacobitti recordó que la semana pasada el Consejo Superior votó una resolución que declara la emergencia económica "porque también llegó el impacto de las tarifas, que es un 570% en el caso de la luz" y que los llevó a consumir "lo mínimo necesario".

"Algunas de las medidas son no utilizar los ascensores, salvo por cuestiones de accesibilidad, teniendo en cuenta que hay facultades donde hay que subir once pisos, como la Facultad Odontología o la de Medicina; no usar el aire acondicionado, tanto frío como calor; restringir el uso de la iluminación, hacer todo lo que se pueda con luz natural y recortar los horarios de biblioteca porque eso también implica un gasto muy grande".

Yacobitti aseguró que la universidad está funcionando "por el crédito de los proveedores" y considera que "en muy poco tiempo se va a cortar". Paralelamente, el vicerrector de la UBA comunicó que esta semana hará un abrazo al Hospital de Clínicas, convocado por todos los médicos de la institución, porque "se van a tener que dejar de recibir pacientes" para poder usar "los pocos recursos que hay" con los pacientes que están internados. Y agregó que "no es que deja de brindar un servicio asistencial" sino que además allí "se forman los profesionales" que luego van a trabajar dentro del sistema de Salud.

"No podés tener una carrera de medicina, que es una carrera estratégica en Argentina y en un país donde faltan médicos, sin tener un hospital donde se puedan formar", sentenció.

Investigaciones en riesgo

La semana anterior, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, también se realizó un abrazo a ese edificio "de avanzada" que tiene un convenio donde el Gobierno Nacional debe hacerse cargo de su mantenimiento.

Según Yacobitti, la gestión actual directamente "decidió cortarlo de manera unilateral", y eso implica un problema, por ejemplo, para los "trescientos investigadores" que trabajan en ese edificio.

Por otra parte, El Hospital Roffo, especializado en oncología y de referencia en todo el país, firmó un convenio para montar un centro de protonterapia, un tratamiento avanzado para la lucha contra el cáncer, y que para su finalización le falta un 10%. "Creo que va a ser el único en Latinoamérica que existe pero su construcción se paró de forma arbitraria porque, para el Gobierno, no es una obra pública estratégica", resaltó Yacobitti.

El próximo 23 de abril se realizará una marcha en la Plaza de Mayo, a las 17 horas, convocada por el Consejo Universitario Nacional, en reclamo de fondos y en rechazo al ajuste que está aplicando la gestión de Javier Milei.