Advierten que prepagas están recortando la cobertura a sus afiliados por mora en las cuotas

La situación de muchos argentinos por la suba exponencial de las cuotas que aplican las empresas de medicina prepaga es cada vez más complicada.

Aunque no hay una estimación precisa de cuántos afiliados se dieron de baja y se pasaron al sistema público de Salud, lo cierto es que cada vez más personas inician acciones de amparo para revertir los incrementos desmedidos de las prepagas, que en algunos casos, superan los ingresos mensuales del grupo familiar y superan el 200% en sólo tres meses.

Pero quienes continúan con la relación contractual con dichas empresas, advierten que ante la mora de dos cuotas comenzaron a padecer el recorte de la cobertura en varias prestaciones.

“Lo que vemos es que las prepagas comenzaron a dejar de darle cobertura a afiliados que se retrasan en el pago de las cuotas, y están ensañadas con un sector de la población que es el que les genera más costo, como son los jubilados y las personas con enfermedades de preexistencias. Inclusive, tenemos un caso grave de una chica embarazada que a los cinco meses de gestación le cortaron la cobertura porque se atrasó en dos cuotas”, precisó a MDZ el abogado Federico Ferrari, cuyo estudio se especializa en derecho a la salud.

Según recordó, la Ley 26.682 que dicta el marco regulatorio de la Medicina Prepaga en el país, establece que estas empresas solo pueden rescindir el contrato con el usuario “cuando incurra, como mínimo, en la falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o cuando el usuario haya falseado la declaración jurada”. Asimismo, precisa que tras ese plazo establecido y previo a la rescisión, “deben comunicar en forma fehaciente al usuario la constitución en mora intimando a la regularización dentro del término de diez (10) días”.

"Eso no se está cumpliendo", afirmó el abogado. “Los aumentos constantes en las prepagas se deben a que los artículos 267 y 268 del DNU 70/2023 dan de baja el artículo 17 de la Ley 26.682. El mismo señala que cada suba en las cuotas debe estar sujeta a la revisión de la Superintendencia en los Servicios de Salud. Pero el Decreto de Necesidad y Urgencia no modifica las condiciones de desafiliación ante la mora en el pago de las cuotas”, advirtió Ferrari.

"El DNU no modifica las condiciones de desafiliación ante la mora en el pago de las cuotas”, advirtió el abogado Federico Ferrari. Foto: Shutterstock

Otro de los casos que mencionó el abogado es el de un paciente de 70 años con diabetes y que es insulinodependiente. “Este hombre dejó de pagar dos cuotas de Galeno y directamente le suspendieron la atención primaria: no puede pedir insulina, atenderse con médico clínico, ni siquiera aplicarse la vacuna antigripal que necesita por la edad”, relató.

La respuesta de la Justicia

El abogado aseveró además que la Justicia no está resolviendo esta problemática que afecta a gran parte de los afiliados a la medicina prepaga. Más allá de que algunos juzgados están colapsados por la cantidad de denuncias, otros derivan a las cámaras "o resuelven señalando que la afiliación ´es un contrato voluntario´ y que, si no está en riesgo la salud del actor o su grupo familiar, la mora constituye un ´desfinanciamiento´ para las prepagas que afecta a la ´eficacia y calidad de prestaciones de salud´ que brinda al resto de los afiliados", comentó Ferrari.

“Básicamente, lo que vemos es que con las cuotas vigentes, las prepagas buscan la desafiliación de personas que llevan años de antigüedad o que tienen enfermedades preexistentes o que llegaron a una franja etaria de riesgo”, indicó. También recordó que, respecto el aumento de los planes por rango etario, hay que remitirse al contrato de adhesión, que muchas veces data de 30 o 35 años atrás y que establece que los incrementos por edad serán de un 5% o 6%, "algo que en la actualidad no se estaría respetando", afirmó.

“Las prepagas están incumpliendo hasta sus propios contratos de adhesión que impusieron y que no se pueden modificar. No es lo mismo que los planes nuevos que se otorgan y que, hoy en día, no tienen ninguna restricción ordenada por la Superintendencia respecto a qué valores deben tener”, dijo el letrado a MDZ. “La única solución es que haya un fallo que extienda la medida cautelar a todas las prepagas", aseveró el abogado Federico Ferrari. Foto: Shutterstock

Otro de los inconvenientes que tienen los afiliados que interponen recursos de amparo, individuales o colectivos, y que obtienen fallos favorables, es que las prepagas no estarían cumpliendo con las resoluciones judiciales que incluyen medidas cautelares. “Notamos que hay varias denuncias de incumplimiento; no ocurre en todos los casos, pero sí en algunos”, aseguró.

También precisó que la Justicia no está dando una respuesta contundente a esta problemática. “La única solución es que haya un fallo colectivo de adopción de base, en el que se haga extensión de la medida cautelar a todas las prepagas. Hay que enfatizar que la Justicia es garante del Estado de Derecho. Y hoy en día no está funcionando como tal. Las cautelares están saliendo a cuentagotas y no son de manera generalizada. Es necesario que la Justicia actúe porque el DNU 70/2023 ya lleva cuatro meses de vigencia”, enfatizó.

También recordó que hasta el Presidente y el Ministro de Economía, Luis Caputo, ya hicieron pública su posición respecto a los excesos que las empresas de la medicina prepaga están teniendo con las subas de sus cuotas.

“Las prepagas ya están ganando dinero con estos aumentos. No es que están reforzando el pago a los médicos o a las clínicas. Y si no acciona la Justicia, van a seguir ganando. Aún más, hay casos en los cuales, por la demora que están teniendo en el pago a las instituciones de salud privadas o a los médicos, hay importantes clínicas y sanatorios que se están dando de baja de las cartillas”, advirtió.