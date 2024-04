Exministro de Salud de Macri criticó la falta de medidas por el brote de dengue

El exministro de Salud en la gestión de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein, apuntó este jueves contra las administraciones de Alberto Fernández y la actual de Javier Milei, por no poner en marcha campañas de prevención y medidas de contención ante el brote de dengue que afecta a la población esta temporada.

El médico enfatizó que la proliferación de los mosquitos Aedes Aegypti, que transmite la enfermedad de dengue, se genera principalmente por factores externos. El cambio climático que impactó en la Argentina con la tropicalización en algunas zonas y las mayores precipitaciones durante este 2024 por la llegada de la corriente de El Niño, favorecieron la reproducción de estos insectos y, como consecuencia de ello, la circulación del virus.

"En la Argentina, reemergió esta enfermedad a fines de los años noventa, con sucesivos brotes epidémicos cuyos ciclos se vienen acortando y aflorando en zonas endémicas, especialmente en todo en el noroeste y en el nordeste argentino, en donde circula todo el año, aunque obviamente con diferente intensidad.. Sin embargo, este año el brote ha sido brutal", explicó Rubinstein en una entrevista televisiva que brindó a Canal El Doce de Córdoba.

Para el exministro Adolfo Rubinstein hay medidas de prevención que podrían haberse hecho también este año y no esperar la baja de temperatura para que disminuya la circulación de estos insectos. Foto: NA

El exministro aclaró también que ya desde la temporada 2022/2023 el brote de dengue fue importante. "Durante el año pasado se debieron haber hecho acciones que no se hicieron, como la concientización de la población sobre las medidas a tomar para la prevención (descacharreos o fumigaciones selectivas cuando aparecen casos en algún vecindario)", enfatizó el médico.

"En esta cuestión de la prevención, obviamente uno no le puede achacar la responsabilidad a este Gobierno de Javier Milei que asumió en diciembre. Pero también es cierto que esta administración no tomó otras medidas que eran necesarias. Por ejemplo, a pesar de que ya se sabía en diciembre que había un déficit de repelentes para esta temporada, no abrieron las importaciones y lo hacen ahora lo cual es una medida medio tardía", criticó.

Rubinstein recordó que las denuncias por la fuerte oleada de mosquitos comenzaron a principios de enero, y a pesar de que aún no había un brote de dengue, ese debió ser el momento de comenzar a prevenir y no esperar a la baja de las temperaturas para que disminuya la circulación de estos insectos.

"Estamos hablando de una epidemia que tiene como determinante los determinantes geográficos, climáticos, y también sociales, porque impacta mucho más en las zonas más pobres. Pero es cierto que hay ciertas cosas que no se hicieron año pasado y que no se han hecho ahora tampoco", enfatizó el exministro de Salud.

Para el exministro de Salud de Macri, la gestión de Milei podría haber planificado la apertura de las importaciones de repelentes ante el faltante de stock por una mayor circulación de mosquitos desde principios de enero. Foto: Shutterstock

Para el médico, si estas acciones se hubieran llevado a cabo, hubiera bajado la cantidad de casos de dengue en el país, más allá que el brote actual responda a "determinantes geográficos y climáticos muy profundos que no están solo afectando a la Argentina, sino también a Brasil, Paraguay y toda la región".

Respecto a las críticas que tuvo Mario Russo, el secretario de Salud del Gobierno a cargo de Javier Milei, recordó que un funcionario en ese rol suele tener una planificación de cómo va a implementar determinadas estrategias sanitarias y luego, para ciertos momentos, actuar sobre las contingencias. "Pero definitivamente, el dengue es una enfermedad que se da en esta época del año, y que requería de ciertas medidas, en especial después del brote que tuvimos en 2023", dijo.

"En definitiva, es una realidad que se debieron haber tomado medidas en el Gobierno anterior. Pero esta gestión, lo que debió haber hecho rápidamente, fue tratar de mitigar el brote, por ejemplo, con la importación de repelentes. Si había un déficit, no había stock, se debió haber abierto inmediatamente la importación. Esto sí se debió haber planificado", cuestionó.