Tour de compras a Chile: cómo afectan al comercio local y a la caída en ventas que se acentúa

Muchas personas cruzaron a Chile durante el fin de semana largo de Semana Santa, y aprovecharon para hacer compras. Parece que hay algunos productos del otro lado de la cordillera que tienen precios beneficiosos en comparación de los locales. Para hablar de esto y conocer en detalle la situación del comercio mendocino, y la comparación de precios con Chile, Adrián Alin, titular de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad (Cecitys), dialogó con MDZ Radio 105.5 FM. Zapatillas y elementos electrónicos ¿mueven, o no, la aguja para el comercio local?

Adrián Alin, explicó que "en algunos rubros sí ha causado un efecto. Todo lo que es electrónica, celulares. Tiene relación con los impuestos internos que tiene también el sector.

Agregó: "Hay dos tipos fundamentales en indumentaria: una que es de marca, jeans, con un valor en dólares. Acá, en Chile, y en cualquier lado los valores son similares, no hay gran diferencia. Y la indumentaria producida en Argentina, prácticamente, tampoco habría diferencias. Sí hay diferencia en los valores de calzado y zapatillas".

En cuanto a cuáles son los números de la caída del comercio en Mendoza, Alin dijo que como Cecitys es parte de CAME y comparten esas estadísticas que marcan que "más o menos la baja está dentro del 15% en comparación con lo medido el año pasado y teniendo en cuenta que el mes anterior tuvimos el 28%, y depende los rubros. Hay rubros que han tenido más".

"La indumentaria, por ejemplo, no se ha podido medir, se va a medir ahora porque no ha habido cambio de temporada, se ha seguido liquidando la temporada primavera-verano porque no ingresaba el frío". Y sumó que en promedio, entre todos los rubros hablamos de un 30% de caída de ventas en los comercios del centro de Mendoza".

Escuchá la entrevista completa: