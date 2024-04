Qué pasó con el salteño que se atrincheró en la concesionaria que lo estafó

Tras una larga lucha con la concesionaria que intentó estafarlo, Abelardo Usandivaras pudo regresar a su provincia para retomar su labor. El salteño había realizado toda una odisea para llegar hasta Buenos Aires a intentar retirar la camioneta que había comprado, la cual nunca existió. Y luego de atrincherarse en el lugar y estar al borde de caer en un juicio, finalmente la empresa le devolvió los 10 millones de pesos.

"Al devolverme la plata confirmaron que lo que yo veía era correcto. Una estafa. Aún con su sistema perverso y todo ese modus operandi, creo que logré lo que la Justicia en cinco años no lograría, que se solucione el tema, devuelvan la guita en tiempo y forma. Este miércoles se termina de resolver todo, tengo que llamar a su abogado porque si bien me devolvieron esa parte que puse para la camioneta para destrabar, falta que me den por los gastos de traslado y estadía", comentó a MDZ.

Con esos 10 millones que pudo recuperar, que eran una primera parte del pago, Usandivaras logró comprar un vehículo usado apto para el campo, que le ofreció una de las personas que se le acercó durante su negociación con la concesionaria, ubicada en Puerto Madero. Al productor rural se le había roto la anterior, y de ahí la urgencia por recibir otra en el corto plazo.

Video: salteño atrincherado en la concesionaria

Cómo fue la estafa de la concesionaria

Todo giró en torno a Ranger 2.5 cero kilómetros naftera, que había sido publicada a través de Mercado Libre por la firma Sentiré Automotores. En base a lo que comentó el salteño, pausó sus días de trabajo, los de su mujer y también las clases de sus hijos, con la promesa de regresar rápidamente a su hogar de la mano de esta nueva adquisición, que fue producto de mucho tiempo de ahorro.

Los vendedores le había aclarado en más de una oportunidad que, si bien el otorgamiento de la camioneta se da a los 120 días, como habían 3 unidades en la concesionaria la podría probar ni bien llegara y, por lo tanto, la tendría en su posesión en menos de un mes. Otorgó la mitad del pago, y para la parte restante podía dar su vehículo usado.

No obstante, la negativa de los empleados no tardó en llegar: no había tal camioneta. A cambio le ofrecieron un auto o, en su defecto, ir a juicio, lo que daría como resultado que Usandivaras terminara cobrando lo que le corresponde recién cuando lo ganase. Fue entonces que decidió atrincherarse durante unas horas en el lugar hasta que le dieran una respuesta certera.

Así lo había relatado a este medio el viernes pasado: "Cuando la situación se puso pesada llamé a un escribano, a quien al principio no lo dejaron pasar, le trabaron la puerta. Luego pudo hablar con ellos e hicieron un arreglo por el día de ayer (jueves) que me iban a devolver la plata. Pero tras varias vueltas, dijeron que no me la iban a devolver, sino en un plazo de 120 días que figuraban ahí en el contrato, lo que no me correspondía a mi".

No obstante, el productor rural de Metán no dio el brazo a torcer y negoció por horas hasta que finalmente recuperó la plata. Aún resta a este miércoles para que le regresen el dinero que perdió durante el traslado a Ciudad de Buenos Aires, sumado a la estadía de él y toda su familia.