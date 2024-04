Lo estafaron en Buenos Aires: viajó desde Salta para buscar su camioneta y terminó atrincherado

Abelardo Usandivaras es protagonista de un drama desde hace días, cuando viajó con su familia de Salta a Buenos Aires para retirar la camioneta que había comprado, y descubrió que todo era una mentira. Fue víctima de una estafa por parte de la concesionaria de autos y ahora debe ingeniárselas para recuperar el dinero, poder volver y retomar su trabajo.

A través de Mercado Libre, la firma Sentiré Automotores, ubicada en el barrio porteño de Puerto Madero, había publicado una Ranger 2.5 cero kilómetros naftera, la cual el salteño compró. En base a lo que comentó a MDZ, pausó sus días de trabajo, los de su mujer y también las clases de sus hijos, con la promesa de regresar rápidamente a su hogar de la mano de esta nueva adquisición, que fue producto de mucho tiempo de ahorro.

La estafa de la concesionaria

Usandivaras apuntó a esta cero kilómetros porque la necesita para llevar adelante sus labores en el campo. Los vendedores le aclararon en más de una oportunidad que, si bien el otorgamiento de la camioneta se da a los 120 días, como habían 3 unidades en la concesionaria la podría probar ni bien llegara; por lo tanto, la tendría en su posesión en menos de un mes, tal como le habían prometido en varios audios que intercambiaron. Otorgó la mitad del pago, y para la parte restante podía dar su vehículo usado.

No obstante, la negativa de los empleados no tardó en llegar: no había tal camioneta. A cambio le ofrecieron un auto o, en su defecto, ir a juicio, lo que daría como resultado que Usandivaras terminara cobrando lo que le corresponde recién cuando lo ganase. Fue entonces que decidió atrincherarse durante unas horas en el lugar hasta que le dieran una respuesta certera.

"Cuando la situación se puso pesada llamé a un escribano, a quien al principio no lo dejaron pasar, le trabaron la puerta. Luego pudo hablar con ellos e hicieron un arreglo por el día de ayer (jueves) que me iban a devolver la plata. Pero tras varias vueltas, dijeron que no me la iban a devolver, sino en un plazo de 120 días que figuraban ahí en el contrato, lo que no me correspondía a mi".

"Ahora estamos solucionando esto con mi familia, ver cómo nos volvemos a Salta. Estoy complicadísimo, mis niños acá perdiendo días de clase, mi mujer perdiendo trabajo, yo también. Ese es nuestro error por confiar, somos del interior. Perdí mucho, me hicieron un daño muy grande, me tuvieron que prestar vehículos, camionetas, me perdí de ir al campo porque me quedé a pata, se me rompió la otra camioneta, me complicaron la vida", añadió el salteño.

En este sentido, insistió en que va a ir a juicio o esperará a que aparezca una camioneta para cerrar el trato: "Yo estoy dispuesto a pagar el resto, tráiganmela y pago ya todo, pero la camioneta no está ni estuvo nunca, es una estafa de parte de ellos que incluso está publicada en Mercado Libre".

Video: se atrincheró en la concesionaria tras ser estafado