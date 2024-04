Jornada clave de negociaciones para evitar el paro de colectivos

Nueva jornada clave para que se defina si habrá o no paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los empresarios del sector se reunirán este miércoles 10 de abril con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para intentar resolver el conflicto salarial en medio de las diferencias con el Gobierno en materia de subsidios.

Los representantes de las cámaras empresarias se reunieron ayer con el Gobierno a la espera de conseguir un acuerdo que solucione la deuda de $250.000 que mantienen con los trabajadores del transporte que amenazan con un paro de colectivos. La negociación con la UTA reiniciará hoy tras haber logrado una “tregua” el último lunes, pero tras frustrarse un nuevo acuerdo con el Gobierno deberán resolver el conflicto con el gremio, a pesar del poco margen para negociar.

A la reunión con el Gobierno, los empresarios llegaron con el reclamo de un nuevo cálculo de subsidios, ya que lo aportado “no refleja los costos reales de operación”. Desde el sector reclaman que la subvención más la tarifa alcanzan para cubrir $650 de los $1.200 que representa cada pasajero en materia de costo operativo, pero desde la Secretaría de Transporte no parece haber una oferta superadora.

El Gobierno destaca que el acuerdo paritario realizado en febrero y sobre el que se basa la UTA en su reclamo, no contó con su participación y que "es obligación, por parte de las empresas, cumplir con el pago salarial a sus empleados. Respecto al reclamo que realiza la UTA sobre las sumas que habrían sido acordadas en una paritaria con la patronal, la Secretaría de Transporte no tiene ninguna responsabilidad por no ser parte del acuerdo".

En cuanto a la reunión que mantuvieron los representantes de las cámaras empresarias del AMBA con el secretario de Transporte, Franco Mogetta, el Gobierno difundió un comunicado en el que se “les afirmó a las cámaras ser consciente de los esfuerzos que realizan y recordó las medidas que tomó el Gobierno Nacional para el sector en sólo cuatro meses de gestión, remarcando la actualización de tarifas que permitió que las empresas puedan pasar a cubrir más del 30% de los costos, cuando anteriormente cubrían menos del 8%”.

Desde las empresas sostienen que entre tarifa y subsidios, se cubren $650 de los $1.200 del valor operativo por cada pasajero. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi/MDZ.

“Mogetta les pidió tener comprensión de la situación que vive el país y remarcó los esfuerzos realizados para el sector luego de una compleja situación económica heredada”, sostiene el comunicado y concluye diciendo que el secretario de Transporte los “los instó a encauzar el conflicto gremial con UTA a los fines de garantizar el servicio para los ciudadanos en condiciones habituales”.

Desde las empresas explicaron a MDZ que “La postura de la Secretaría va de la mano con nuestros planteos, no es que estamos diciendo delirios ni nada por el estilo. El diagnóstico es común. El tema es que el Estado no tiene plata y tampoco hay margen en lo inmediato para ajustar la tarifa, por lo que nos pidieron paciencia e intentar llegar a un acuerdo con UTA, pero no va a haber más plata en lo inmediato”.

Con ese marco, las empresas deberán ir hoy a la negociación con UTA: “Así es que veremos de poder lograr algo en la negociación con el gremio, pero no somos optimistas. La instancia hay que hacerla, hay que darla y veremos si la Secretaría de Trabajo hace algún tipo de laudo al respecto porque la posibilidad del conflicto es muy grande”.

Desde la UTA, el planteo es que, pasado el término para el pago del salario, aunque solo se deba una parte, el Gobierno no podrá llamar a una conciliación obligatoria en caso que se convoque a un paro. Mientras tanto, los empresarios remarcan que el reclamo al Gobierno no es por más subsidios, sino que apunta a actualizar la tarifa para cubrir el costo operativo. Desde el Gobierno, sin posibilidad de aportar más dinero en materia de subsidios, remarcan que no tienen margen para que las empresas anuncien un nuevo aumento de tarifas y que la situación heredada los excede de cara a la negociación.