Ellen Winner: cómo el arte nos puede ayudar en la educación

Ellen Winner es profesora de psicología en Boston College, investigadora y autora de más de 200 artículos académicos y cuatro libros, entre ellos cómo funciona el arte, una exploración psicológica (no está traducido al español). Además, es coautora de otros cinco libros, todos dedicados a entender el arte y su relación con el pensamiento.

El arte como puente hacia una educación integral

¿Cómo razonamos cuándo estamos frente a una obra de arte ?.

?. ¿Por qué camino llegamos a la conclusión de que nos gusta o de que está bien hecho?.

¿Cómo puede este “razonamiento artístico” ayudarnos en la educación?.

Estos son algunos de los interrogantes que se plantea esta psicóloga en sus investigaciones.

Winner forma parte de Project Zero, una iniciativa que nació hace más de 50 años gracias a Nelson Goodman en el Harvard Graduate School of Education en 1967. El propósito original del proyecto era investigar la relación entre el arte y la educación, abriendo un espacio para la confluencia de distintas disciplinas. En la actualidad Project Zero es un centro de investigación que reúne a artistas, docentes, educadores, psicólogos y profesionales de otras áreas interesados en el tema del arte y la educación. El objetivo es investigar, sin alejarse de los artistas y estudiantes reales, es decir, muy cerca de la práctica, cómo mejorar los procesos educativos y construir sistemas de apoyo a los educadores para enriquecer su tarea de educar integralmente.

Arte y educación, ¿una relación positiva?

“Los creadores son personas decididas, enfocadas, dominantes, independientes, dispuestas a correr riesgos… Tener la voluntad para trabajar arduamente, tolerar la frustración y persistir ante el fracaso es crucial”, dice Ellen Winner. La tolerancia a la frustración y la motivación intrínseca para seguir persistiendo en el esfuerzo son dos virtudes que favorecen enormemente el aprendizaje. Ellen Winner y otros investigadores se dedicaron a estudiar científicamente cómo la enseñanza artística podía beneficiar la creatividad, la innovación y rendimiento académico en materias no artísticas.

Después de revisar la bibliografía disponible sobre el tema, y realizar sus propios estudios, llegaron a la conclusión de que aún no hay suficiente evidencia científica que nos permita aseverar que la enseñanza de las artes repercute positivamente en el aprendizaje de otras materias como matemática o lengua. Ahora bien, las investigaciones más sólidas sí afirman que la enseñanza artística o la integración del arte en la enseñanza guarda relación con la creatividad y la innovación, con la adquisición de ciertos hábitos de pensamiento saludables para el estudiante. También, aunque faltan investigaciones al respecto, hay cierta evidencia de que la enseñanza de música favorece el cociente intelectual, el desempeño académico y colabora en la conciencia fonológica y las habilidades de la decodificación verbal. A su vez, la enseñanza de teatro también refuerza las habilidades verbales y favorece la empatía y el manejo emocional.

Ellen Winner y Howard Gardner en el 2do. Congreso Internacional de Alfabetización Inicial

Ellen Winner es la esposa de Howard Gardner, el psicólogo conocido por presentar la teoría de las inteligencias múltiples. Ambos serán expositores en el 2do Congreso Internacional de Alfabetización Inicial, organizado por Wumbox, que se realizará el viernes 26 y sábado 27 de abril de manera virtual. Entre los dos mantendrán un conversatorio en el que intercambiarán con el público sus opiniones acerca de las inteligencias múltiples y de las mejores estrategias de enseñanza teniendo en cuenta esa teoría.

