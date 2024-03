Caso seguros: habló una de las denunciantes en la causa que tiene a Alberto Fernández bajo la lupa

Alberto Fernández será investigado por la presunta contratación de seguros de manera fraudulenta durante su gestión. Hubo irregularidades en la contratación de un “broker y empresas privadas” para intermediar en la gestión de seguros en organismos oficiales durante su gobierno. Una de las denunciantes es la doctora Silvina Martínez, quien habló al respecto en MDZ Radio 105.5 FM.

La abogada denunciante explicó que la operación era, básicamente, que se utilizaba un mecanismo de obligatoriedad dentro del Banco Nación y “ahí aparecía la figura de estos brokers de intermediarios, que no hacían intermediación, porque era obligatorio, y las cláusulas estaban preestablecidas, pero sí cobraban una cuantiosa comisión”. A partir de esto, lo que está investigando la justicia es si hubo malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, o si no se había cometido ningún delito. También se investiga la figura del expresidente, “porque todos los brokers involucrados son amigos o están vinculados. Sumado a que su histórica secretaria, de más de 30 años, llamaba a los ministerios pidiendo por la contratación de determinados brokers, uno de ellos, su marido”.

El marido de la secretaria es Héctor Martínez Sosa y su oficina allanada ayer para conocer más detalles que aporten a la causa que lleva adelante el juez Ercolini. Según Silvina Martínez, aún no se sabe de cuánto podría ser el daño al Estado, a partir de estas contrataciones, pero “se habla de 20.000 millones de pesos de comisión. De acuerdo al monto del seguro, y por año, era la comisión que se llevaba”. Además, aseguró que la investigacion que hizo el anterior titular de acceso, Osvaldo Giordano, fue muy importante porque, “puso la lupa en este tipo de contratos, advirtió esta situación y puso su freno a la contratación, por parte de ANSES, de estos intermediarios porque le parecía escandaloso el número de comisión”.

En cuanto a la defensa pública que hizo Alberto, asegurando que no robó nada, la abogada dijo no conocer a nadie que reconozca públicamente que ha cometido un delito y que “será el Poder Judicial el que determine si cometió un delito y si esta situación amerita que sea procesado y, eventualmente, condenado”. Igualmente, “más allá de su participación directa, por lo menos estamos hablando de una negligencia cuando se arma un negociado, frente a sus narices, que genera un perjuicio para el Estado”.

Por último, declaró que hay muchos elementos que hablan de una cotidianidad con los involucrados. “Su secretaria, de hacía más de 30 años, que llamaba por teléfono a los organismos, el marido de la secretaria era el broker designado, que fue aumentando su patrimonio en estos en estos años, que iba a la Quinta de Olivos, lo visitaba, tenía una relación cotidiana de amistad, era un acreedor, etc. Esto excede a lo que un presidente puede argumentar 'no estar en el día a día de lo que pasa en cada organismo', porque los que se beneficiaron de este negocio eran personas muy cotidianas, o de su confianza. Uno se plantea hasta qué punto no sabía de esta situación”.

Escuchá la entrevista completa: