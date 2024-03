Tensión en el CeNARD: masivos despidos al personal bajo un operativo policial

Uno de los puntos claves de este Gobierno es el fuerte recorte de empleados estatales que está llevando adelante para achicar el gasto público. Este ajuste visitó varias instituciones y esta semana alcanzó al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), que notificó la baja del contrato de más de 30 trabajadores.

Durante la jornada del lunes, se le informó a estos empleados que sus contratos no se renovarían. Se trata de un plan de “adecuación” del organismo que comprendería al 30% de la planta, la cual a su vez hoy está compuesta por 400 personas de las sedes de Núñez, la Pista Nacional de Remo y Canotaje, y el Centro Nacional Deportivo de Ezeiza.

Presencia policial en el CeNARD

“El 31/03 vencen contratos, algunos de los cuales decidimos no renovar porque no concurren al organismo, no cumplían horarios, dejaron de funcionar los programas o las Direcciones”, fueron las justificaciones que trascendieron por parte de la Secretaría de Deporte. Se sacó de sus puestos a preparadores físicos, médicos, kinesiólogos, guardavidas, entre otros.

No pasó desapercibida, frente a esto, la presencia de algunos policías. "Están despidiendo unos 30 trabajadores en el Cenard. Y lo están llevando a cabo con agentes de la Policía Federal dentro del predio. Cuando haya una Dictadura no dirán nada, pero habrá señales", redactó un usuario de X. No obstante, esto habría sido por "un sabotaje en el sistema eléctrico y en el sistema informático" que hubo el domingo.

Usuario denuncia la presencia policial en el CeNARD.

En total, se estaría esperando la baja de al menos 78 trabajadores, con lo cual los despidos continuarán. Mientras tanto, crece la preocupación por la falta de respuesta del Estado para ayudar a los deportistas, entre ellos para asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024, jornada para la cual se otorgan las becas del ENARD.

Video: El abandono en el Cenard

Julio Garro, el nuevo director del Centro, denunció este miércoles que al recibir el lugar, se encontró con una situación de abandono tras la gestión de Alberto Fernández: "Estas son las herramientas que les brindamos a nuestros deportistas para representar nuestra bandera. Claramente cada paso que dan los hace más grandes, porque los dejaron solos. En cuatro años rompieron todo".

"¡El deporte está en obra! Vamos a poner nuestro máximo esfuerzo para dar vuelta la historia", añadió. El área depende de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte, a cargo de Daniel Scioli, donde se desempeñan más de 400 trabajadores, que actualmente están entrenando para los Juegos Olímpicos que se realizarán en los próximos meses y para los Juegos Paralímpicos.