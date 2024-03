El motivo por el cual la lechuga está más cara que el asado

Tras el temporal que afectó la provincia de Buenos Aires, especialmente al cordón frutihortícola platense, el valor de las verduras de hoja en verdulerías y supermercados comenzó a subir descontroladamente. Por lo que por un kilo de lechuga se está vendiendo por encima de los $7.000, en algunos comercios de barrio “más acomodados”, los clientes que querían disfrutar de una buena ensalada llegaron a pagar hasta $10.000 el kilo. Por lo que el valor de la lechuga igualó el precio de los cortes de carne premium.

Esta vez, la suba de precios estratosférica de las hortalizas no está relacionada con la inflación, el aumento de tarifas o de alquileres. Es que, si bien inciden en la formación de precios, en esta oportunidad están libres de culpa y cargo, por ahora.

Esto es porque el único motivo que justifica este alza, en especial en las verduras de hoja como la lechuga, es por la seguidilla de lluvias intensas que azotaron la semana pasada a la zona AMBA y La Plata.

Cultivos perdidos por el temporal

En consecuencia, los productores del cordón frutihortícola platense perdieron cerca del 90% de su producción; algo que se vio agravado por el zanjeo insuficiente en las quintas que causaron que el agua estancada pudra los cultivos o, por efecto del calor, se llene de hongos u otro tipo de plagas.

De esta manera, el mayor cordón verde del país prácticamente dejó de abastecer con sus productos al Mercado Central y los diferentes mercados concentradores de la provincia de Buenos Aires. Esto provocó que el precio se duplique y hasta triplique de una semana a la otra.

“Dejé de traer rúcula, espinaca y acelga porque al precio que las tengo que vender no las compra nadie”, dijo Zulma, dueña de una verdulería del barrio norte de La Plata a este diario. “Antes de las lluvias tenía dos paquetes de rúcula a $500, ahora de costo el paquete esta $1.100, ni loca traigo algo para que se pudra. La lechuga que la estaba vendiendo a $3.500 se fue $7.500”, detalló.

El presidente de la Asociación Hortícola Platense, Pablo Coltrinari, dijo en diálogo con MDZ que estos precios elevados se van a mantener hasta que lleguen verduras de los otros cordones verdes del país. “Es oferta y demanda. Si hay mucho, es barato y si no hay, es caro. Estos precios van a durar unos días más hasta que empiecen a llegar a las verdulerías, verduras de Mar del Plata o de los cordones hortícolas de otras provincias. Por lo que este aumento va a ser temporal”.

“Esto no quita que los precios vuelvan a los valores de antes del temporal, porque al venir de otros lugares el flete encarece todo. Pero van a estar un poco más acorde a lo que debe ser el valor real”, afirmó el titular de la Asociación Hortícola platense que agregó: “Lamentablemente para que nuestra región vuelva a estar productiva al 100%, siempre y cuando no haya otro evento meteorológico de esas características, van a pasar unos 90 días”. Quintero con el barro hasta als rodillas recorre los cultivos antes de prepararse a fumigar

Asimismo, Pablo Coltrinari dijo que “antes del primer temporal de hace dos semanas, la jaula de lechuga en el mercado regional se vendía entre $1.000 y $2.500 dependiendo de la variedad y, por lo que me contaron en el mercado están pidiendo hasta $30.000 por jaula” .

Por su parte, Alberto Pate, productor hortícola de la región, dio a MDZ un diagnóstico preciso del desastre que provocó la tormenta: “La mayoría de los terrenos donde están las quintas son planos y no hay buenos drenajes, por lo que la gran cantidad de agua acumulada durante varios días afectó fundamentalmente a las verduras de hoja. Que, al estar más de un día bajo el agua, sumado a las altas temperaturas se perdieron todas las plantas”.

En cuanto al tiempo que demandará recuperar la producción, el quintero explicó que “hay que ser realista, es un proceso que lleva su tiempo para poder volver a sembrar. La única ventaja que tenemos con las verduras de hoja, es que la recuperación es rápida por lo que en 60 días podríamos volver a cosechar. Es algo que no pasa con otros cultivos como el tomate, el pimiento, la berenjena, los zapallitos y las chauchas que no podemos volver a sembrarlos porque no dan los tiempos para cosechar antes de la llegada del invierno”.

Lo cierto es que, teniendo en cuenta el feriado XXL, el precio de las verduras no se va a acomodar en el corto plazo por lo que una simple ensalada de lechuga y tomate o un plato de mix de hojas verdes pasará a convertirse en un lujo gastronómico.