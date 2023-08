Por el temporal, se perdió gran parte de la producción del cordón verde platense

El temporal que se desató con fuerza durante la madrugada del jueves hirió gravemente al principal cordón frutihortícola de La Plata, que con sus más de cinco mil hectáreas es el centro productivo más importante de la provincia de Buenos Aires, abasteciendo principalmente de verduras a la zona AMBA. Por efecto de las lluvias intensas y las piedras, que destrozaron plantas e invernaderos, algunos quinteros del cordón verde platense perdieron cerca del 90% de su producción. En tanto, desde el Municipio calculan que las perdidas totales en el llamado "cordón verde" serian de un 30% a un 35%.

Esta situación provocará que en los próximos días comience a sentirse en verdulerías y supermercados de la Capital Federal, La Plata y el Gran Buenos Aires, el faltante de verduras de hoja (lechugas, espinaca y acelga entre otras), tomates, morrones, berenjenas, zapallitos y frutillas; lo que provocaría una fuerte suba de precios

Los quinteros estiman que en tres semanas, dependiendo de las condiciones climáticas, podrían empezar a preparar la tierra para la siembra. Por lo que antes de finde año el cordón frutihortícola platense volvería a retomar el proceso productivo, recuperando en los primeros meses del próximo año la capacidad productiva.

En la zona del cordón verde de La Plata fue donde se sintió con más fuerza el fenómeno meteorológico. En las localidades de Etcheverry, Lisandro Olmos, Abasto y Los Hornos, el promedio de lluvia caída durante la tormenta fue de 130 milímetros, siendo Etcheverry la barriada platense más afectada con 158,5 milímetros.

MDZ habló con quinteros de Lisandro Olmos y Etcheverry, que fueron los más afectados por el temporal. Salvador Videz tiene una quinta en Lisandro Olmos, en el límite entre Etcheverry y Abasto, produce verduras de hoja y en los invernaderos tenía para empezar a cosechar (a fines de septiembre) tomates, morrones y frutillas. “El daño es incalculable. No puedo cuantificar las pérdidas”, lamentó.

“Hay plantas muy delicadas que estaban en los invernaderos y las piedras las destrozaron. A eso agregale la inundación y los hongos que vienen después. Este año vamos a perder la producción de pimientos, frutillas, zapallito y berenjenas”, afirmó el quintero.

En cuanto al tiempo que va a demandar la recuperación del cordón frutihortícola de La Plata, Videz sostuvo que va a depender mucho de las condiciones climáticas de los próximos días. “Esperemos tener sol para poder entrar con las máquinas y empezar a preparar la tierra, así se siembra en un mes. Con suerte, ahora vamos a poder cosechar en el barro algunas plantas de espinaca, acelga y lechuga para mandar al mercado. Pero la gran mayoría están arruinadas”.

”Hay plantaciones que este año se van a perder como el pimiento, la berenjena y el pepino. Sobre todo el pimiento, ya que la planta es muy delicada y las semillas son carísimas; olvídate que tengamos este año esa producción. Solo algunos quinteros que no fueron muy afectados podrán salvar algo la producción", remarcó, y advirtió el impacto que tendrá en precios: “Es simple, esto es oferta y demanda. No vamos a tener mercadería para vender y por más que traigan de otras provincias no alcanza para abastecer el mercado; por lo que el impacto en precios va ser muy fuerte”, sentenció Salvador Videz.

Por su parte Zulma Molloja, quintera de Etcheverry, integrante de UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra) que nuclea a más de ocho mil quinteros migrantes del cordón verde platense, con la voz entrecortada por la angustia vivida, dijo a MDZ: “Estamos muy tristes, la pérdida fue tremenda. Estuvimos toda la noche tratando de sacar el agua con las bombas para poder salvar algo, pero no teníamos dónde tirarla porque había agua por todos lados”.

Zulma afirmo que la mayoría de los quinteros de la zona alquilan la tierra: “¿Qué vamos a hacer cuando nos vengan a cobrar el alquiler?, no tenemos nada para vender. Perdimos todo, para colmo la pedrada nos rompió todo. Desde ayer que miro como quedó la quinta y no paro de llorar, en un segundo perdimos el esfuerzo de años. No sé cómo nos vamos a recuperar, el alquiler lo tenemos que pagar sí o si. Las semillas y todos los productos para la tierra son importados y por la suba del dólar es imposible comprarlo. Estamos realmente a la deriva”.

“En mayo plantamos en los invernaderos, tomate, zapallitos y berenjenas para hacer la primera cosecha temprana entre septiembre y octubre; la perdimos toda. Ahora para salvar lo poquito que nos queda en el medio del agua y del barro cosechamos algo de hoja (lechuga, espinaca, acelga y rúcula) antes de que se pudra lo poco que queda”, expreso Zulma Molloja.

Asimismo, la quintera se mostró esperanzada en recibir alguna ayuda del Estado: “Esperamos poder recibir algún tipo de ayuda para poder recuperarnos. No sé cómo vamos a subsistir".

En tanto, los quinteros y floricultores del cordón verde platense se declararon en estado de emergencia ante la pérdida de la producción y este sábado se reunirán para evaluar los pasos a seguir. Desde la Municipalidad de La Plata informaron que están haciendo un relevamiento para brindar asistencia en conjunto con el ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense.

Lo cierto es que, de no presentarse otro fenómeno meteorológico como el del miércoles, el cordón hortícola de La Plata hasta el año que viene no va a poder abastecer en un 100% de frutas y verduras a la zona AMBA, por lo que se espera una importante suba de precios en verdulerías y supermercados.

Por último desde el municipio platense informaron que todos los evacuados por el temporal del jueves pudieron regresar a sus hogares.