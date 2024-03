Crimen de Tomás Tello: la dura carta de la madre después de la liberación de siete detenidos

A tres meses del asesinato de Tomás Tello, el joven de 18 años que murió producto de una brutal golpiza en la playa de Santa Teresita durante los festejos de Año Nuevo, la Cámara de Apelaciones resolvió liberar a siete de las 14 personas que había detenidas por el crimen, mientras que le otorgó la prisión preventiva a los demás acusados.

Ante la decisión de la Justicia, la madre de la víctima, Sammy Ferreyra, se quejó en redes sociales. "Para las personas que me preguntan, sí es verdad (...) Ayer cuando me avisaron no podía hablar. No tengo ganas ni fuerzas para dar explicaciones que ni yo encuentro. Vamos a seguir luchando, sólo eso les puedo decir. Voy a pelearla hasta el final, nada más. Gracias a todos por cada mensaje de cariño y por acompañarnos en cada marcha. Gracias", expresó.

La mujer recuerda a diario a su hijo de manera pública. Días atrás compartió fotos de él, precisamente "una de las últimas" y con emoción señaló: "Disfrutando con su amigo, tan hermoso, tan prolijo, siempre con ropita nueva para salir, con su pelito arreglado, tan educado, trabajador, Siempre ayudando, con nada de maldad. Como siempre te soñé... Serás por siempre el ángel más bello...Mi hombre, mi ejemplo. Amor de madre".

Además escribió una profunda y dolorosa carta en la que contó que "después de aquel primero de enero de este año nada volvió a ser lo mismo" y que aunque a veces cree que va a estar bien, "a los minutos los ojos se llenan de lágrimas".

Tomás Tello tenía 18 años. Foto: Archivo MDZ.

"Los recuerdos de mi ángel vienen y se van todo el tiempo todos los días porque no hay un día que no lo recordemos con alegría y con tristeza. Hoy nada es igual. Por momentos se está bien y luego mal...Y, a veces, pienso qué loco cómo desde aquella terrible mañana nunca más nada fue igual y nunca lo será. La felicidad no va a ser nunca completa porque nos arrebataron un pedazo de mi alma. Nos arrancaron un ser que amábamos con el alma. Hoy ya no habrá navidades, años nuevos, cumpleaños, días de la madre, días del niño, ni siquiera un simple mate que yo ni nadie de tu familia podamos nunca más compartir con vos hijo", compartió.

"Hoy sólo nos quedan las mejores fotos, los mejores recuerdos del ser tan lindo y especial que eras, los audios de mensajes hermosos que nos mandabas a cada uno de nosotros y nada más. Renuncié a mi trabajo por no querer volver a ese lugar donde te vi ya sin vida, sin sueños, sin nada, porque me niego a recordarte así aunque muchas noches no dejo de pensar en esa mañana donde las cuadras se me hacían eternas sólo para llegar y saber q estabas bien, entrando ciega como una leona preguntando por vos y minutos después no entendiendo nada de la vida", agregó.

"Hoy esperamos cada mensaje del abogado, cada novedad de tu causa y mi trabajo mas importante es este. Hacer folletos y carteles pidiendo justicia, pidiendo que nos acompañen en esta lucha, pidiendo a gritos que no nos dejen solos y que llegado el día del juicio todos tus asesinos tengan la condena que se merecen es lo que más deseo", describió y aclaró: "No es deseo de venganza, es deseo de justicia, de lo justo...porque sé muy bien que vos no te merecías absolutamente nada de eso.Te merecías todo lo bueno, lo lindo. Te merecías mucho mucho más de lo que siempre tuviste amor mío".

Una de las últimas fotos de Tomás Tello compartida por su madre en redes sociales. Foto: Samy Ferreyra.

"Hoy, como te dije esa mañana, mi único objetivo es que tengas justicia y que así puedas descansar en paz y nosotros como familia poder tener algo de tranquilidad de saber que esa gente no le va a hacer eso a nadie más. Cómo dije siempre, yo jamás voy a volver a escucharte, a abrazarte, a tenerte conmigo, pero te voy a llevar siempre, siempre en mi corazón y serás por siempre mi ángel amor de madre... ¡Justicia por vos hijo!", finalizó.

Video: así fue el momento previo del crimen de Tomás Tello