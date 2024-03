La indigencia infantil subió casi un 40% en los últimos seis meses del Gobierno de Alberto Fernández

Uno de los aspectos más dramáticos de la pobreza en Argentina es la situación de los niños, que sufren el aún más el golpe de la caída del ingreso con una fuerte afección en su crecimiento. En solo seis meses, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la indigencia infantil aumentó un 5,3 puntos porcentuales, lo que significa un aumento de casi el 40%.

El total de menores de 14 años que son pobres alcanza al 58,4% de esta población, una cifra dramática y es el grupo etareo más afectado de todo el país. Según lo publicado por la EPH, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), seis de cada diez chicos son pobres y dos de ellos son indigentes.

El primer semestre de 2023, señaló el Indec, había cerrado con 13,6% de los menores que no alcanzaban a cubrir sus necesidades alimentarias básicas, mientras que solo seis meses después la situación ya afecta a 18,9%. Esto significa que, en diciembre de 2023, una pareja no podía percibir los $51.000 (promedio) necesarios para cubrir la canasta básica de un hijo menor de 14 años.

Esta situación para los menores de 14 años es dramática no solo para la actualidad de estos chicos sino también para el futuro, ya que la imposibilidad de cubrir las necesidades alimentarias básicas perjudica su desarrollo en todas sus capacidades. Esto genera también una imposibilidad de abordaje educativo en las distintas instituciones, siempre y cuando estos estén escolarizados.

Las crisis en general, según varios estudios de la Organización de las Naciones Unidas, perjudican principalmente, en lo particular, a los grupos sociales de menor edad. Esto se debe a la reducción de costos en necesidades primarias, lo que tiene un mayor impacto en la infancia por la trascendencia que tiene cada aspecto en la vida de un niño, como pueden ser los alimentos como el acceso a la salud.

La pobreza en niños pone en riesgo el acceso a sus derechos básicos. Foto: MDZ.

La indigencia es, por definición etimológica, la cualidad de aquel que no tiene los medios suficientes para sobrevivir. No es solo el estar en la calle o no poder ir a la escuela, es "no poder sobrevivir", algo catastrófico para las personas, más aún en un país que atraviesa un ajuste sin precedentes.