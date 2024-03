"Patear el hormiguero", la estrategia contra los narcos que no conforma a la gente

"Rosario sigue convulsionada. Ayer y hoy sin transporte, amenazas por doquier, autoridades y funcionarios en otra sintonía. Impredecible hablar de futuro si no hay un viraje absoluto en el plan de gobierno. Triste. Duele", le escribió Guillermo, un médico pediatra rosarino a MDZ. Es una víctima más de las miles que tiene la ciudad. La violencia los golpea y el miedo se les metió en la casa. No hay un patrón que pueda anticipar quién será el próximo rehén del delito, quién perderá la vida o sufrirá una escena de golpes e inseguridad.

La situación no es nueva. Más de un año atrás varios vecinos santafecinos se alinearon y agruparon en distintas organizaciones para encontrar juntos una solución, para hacer escuchar su reclamo, para salir a las calles por más seguridad y justicia. La situación empeoró. Las cifras de tragedias se acumulan y ni el desembarco de las fuerzas federales en la provincia ni el endurecimiento de las penas y las prisiones dan tregua.

El 11 de marzo, en la Bolsa de Comercio de Rosario, las autoridades provinciales convocaron a integrantes de la Multisectorial por la Paz con el objetivo de explicarles su plan de acción. Fue el intendente rosarino, Pablo Javkin, el primero en referirse a la situación. Hizo una descripción contextual del problema y se refirió a "un ataque sistemático por parte de carteles con progresión de amenazas, que pueden asumirse como críticas o resistencia al nuevo orden carcelario establecido y comunicado", dijeron desde la organización.

Javkin también relató una secuencia de hechos, desde un acampe frente a la Sede de Gobernación en reclamo de mejores tratos hacia los detenidos hasta un movimiento organizado en las redes sociales a través de las que se difundieron audios y videos "adecuada e inteligentemente editados". Además dijo que circulan fake news con intenciones amenazantes y que todo esto puede derivar en la conclusión de que son sólo acciones de tipo amenazante. En este contexto, señaló que no son hechos fácilmente prevenibles, y que la reunión con los ministros de Defensa, Luis Petri, y Seguridad, Patricia Bullrich, concluyó con la estrategia de cambiar la persecución por ocupar y delimitar el territorio: lo que se dice “patear el hormiguero”.

Familiares y víctimas de la inseguridad reclaman justicia. Foto: Archivo MDZ.

Las víctimas y la experiencia de "soledad y abandono"

"¿Se puede afirmar que en la ciudad de Rosario hay una percepción simbólica de la legalidad? ¿Puede el señor Intendente asegurar que están agotadas las acciones propias de su equipo de gobierno que garanticen seguridad, control y convivencia? (...) En la mirada del cotidiano que tenemos como ciudadanos, claramente, decimos que estamos lejos de esa legalidad", dijeron las víctimas luego del encuentro.

"Si bien los anuncios a futuro en materia de legislación pueden leerse con buena intención, nos cabe la pregunta sobre las inconcebibles demoras en las implementaciones de leyes ya sancionadas", agregaron y describieron que muchas veces a lo largo de su pedido de acciones y justicia han "experimentado una extrema sensación de soledad y abandono.

"Nos interrogan e interpelan los modos de ver la realidad que muestran autoridades, funcionarios, jueces y políticos en general … ¿Por qué tan disociados de la lectura que hace el ciudadano común? ¿Por qué no experimentan el miedo con la misma intensidad? ¿O lo experimentan y no pueden decirlo? ¿Por qué no pueden corregir aquello cotidiano, frecuente y común, que muchos vemos que funciona mal y que contribuye a sostener condiciones de inseguridad? ¿Por qué muchas veces parecemos estar en carriles paralelos, donde el discurso nos encuentra, pero la realidad nos diverge? Sin ubicarnos en un lugar de expertos en seguridad, lejos estamos de esos lugares, hoy podemos exigir a las autoridades más cautela y análisis al momento de comunicar acciones o resultados. Está a la vista que los groseros errores y desaciertos se vienen pagando con la vida de muchos inocentes. Cabe una profunda reflexión a la luz de los hechos, elegir mejores asesores y apartar de sus funciones a quienes cometen inadmisibles acciones. No se trata de un juego, cuando las vidas se acaban de verdad", subrayaron.