Desde el sindicato de municipales aseguran que los salarios son de pobreza

Luego del conflicto municipal en Godoy Cruz, las alarmas se encendieron sobre el salario de los empleados municipales de Mendoza, dentro de la administración pública, ya que son los salarios más bajos. Esto se ve en las paritarias año tras año donde los acuerdos son realmente bajos, en algunos casos no llegan a los $200.000, ni siquiera con bonos y horas extra. Además, el contexto económico es muy difícil para todas y todos los argentinos donde para completar una Canasta Básica Familiar se necesita un salario de $700.000 pesos, y no caer bajo la línea de pobreza. A partir del reclamo sucedido la semana pasada de los municipales de Godoy Cruz con el municipio, seguido de una brutal represión, Freddy Funes, secretario general del Sindicato de Municipales, dialogó en MDZ Radio 105.5 FM sobre la situación en general de las y los trabajadores municipales de Mendoza.

Para Funes, “lamentablemente es un tema de muchos años y es a nivel nacional. En todas las provincias, inclusive en Buenos Aires, los sueldos de los municipales son terroríficos, por debajo de la línea de la pobreza. Creo que ya somos indigentes totalmente. Lo digo con mucho dolor porque ponemos la cara y no hay respuesta para la familia municipal que no puede llegar al supermercado y tiene que llegar a la esquina que hay un kiosco que te liquida porque sale 10 veces más que en el supermercado. Se complica mucho”.

Además, Fredy Funes explicó que “para algunas cosas somos estatales, pero para los aumentos, para los bonos, somos autónomos” y agregó: “Inclusive, no podemos llegar nunca a un Salario Mínimo, Vital y Móvil porque tenemos 6 horas de trabajo”. “Llegamos a alrededor de $75 mil".

En cuanto a cómo funcionan las paritarias, el dirigente sindical de las y los municipales explicó que tienen la posibilidad de “juntarte a nivel provincial, en donde se juntan los que mandan los intendentes para paritar. Hace cinco o seis años, se vienen cayendo las paritarias en el provincial y cada uno arregla con su intendente. Tendríamos que tener un piso todos igual y llamar a pelear por cosas importantes en su lugar de trabajo”. También expresó que, para vivir, “tenemos que tomar, si tenemos suerte de tener productividad, horas extra que se le llama vulgarmente, pero nosotros le decimos unidades de servicio y te haces rehén del trabajo. Podes estar 12 horas trabajando para ganar $150 mil, te dejas 12 horas más, yendo el día sábado, y yendo el domingo a la mañana, no tenés vida y llega a $250 a $300.000”.

En el conflicto que vimos en Godoy Cruz, estuvo centrado en los trabajadores de la recolección. En cuanto a esto, Funes dijo: “Mayormente, los que hacen fuerte un paro, son los que trabajan en la parte de residuos. ¿A quién le importa si no cortas el pasto de la plata, o si no sacas las hojas de los árboles?. Lo que sí importa es la basura, o que en el cementerio no podes enterrar un muerto. Por eso mismo uno siempre apunta a cerrar esos espacios para hacer un reclamo”.

También opinó y dió su punto de vista sobre lo vivido en Godoy Cruz hace pocos días, y comentó que estuvo con “Arturo, secretario general, y Victoria, que están conmigo en la misma federación. Tratamos de estar cerca de los compañeros, y la realidad es que lo que les pasó a ellos, es jodido. Fue una brutalidad lo que hizo la policía”. Y agregó: “Podemos no salir a trabajar y protestar, y no por eso tiene que venir la policía o quién nos manden a hacer lo que hicieron. También nosotros le faltamos respeto a ellos porque no te queda otra que defenderte. Es todo malo, lamentablemente. Repudiamos totalmente”.

Escuchá la entrevista completa: