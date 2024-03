Trabajadores municipales: afirman que el sueldo básico no supera los 100 mil pesos

El sueldo básico de los trabajadores clase inicial de todos los departamentos de Mendoza no supera los 100 mil pesos. El dato fue confirmado a MDZ por la Federación de Sindicatos Municipales de Mendoza (Fesimume), entidad desde la que vienen alertando sobre la pérdida de poder adquisitivo de los empleados municipales en toda la provincia.

La problemática tomó exposición tras el conflicto que mantuvieron los trabajadores de la recolección de residuos de Godoy Cruz y las autoridades municipales durante la noche del domingo y la mañana del lunes. Ese enfrentamiento terminó antes de ayer, cuando el intendente, Diego Costarelli, anunció que se había llegado a un acuerdo con los representantes gremiales.

No importa el color político. En los municipios reconocen que la problemática existe, pero evitan hablar públicamente de la situación. Es que hoy, aún con una serie interminable de adicionales, a la mayoría de los empleados les cuesta perforar el techo de los 200 mil pesos. En síntesis: los empleados municipales reciben menos de un Salario Mínimo Vital y Móvil, que hoy asciende a 202.800 pesos. El martes, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) informó que una familia tipo de 4 personas, necesita 633.673 pesos para no ser pobre en Mendoza.

Un bono de sueldo de Maipú

Empecemos por el Gran Mendoza. Si bien en algunos departamentos como en el caso de Guaymallén se está desarrollando un proceso paritario que podría arrojar una mejora salarial para los trabajadores, los datos no son alentadores. En Ciudad, por ejemplo, el sueldo inicial hoy comienza en los 76.200 pesos; en Luján de Cuyo está en el orden de los 77.000 pesos, aunque un empleado con más de 15 años de antigüedad no cobra más de 200 mil. En Godoy Cruz, un salario inicial parte desde los 80 mil pesos, mientras que en Maipú la suma no alcanza los 60 mil pesos. Otra vez, aún con los adicionales, los empleados cobran menos de un Salario Vital y Móvil. En el caso de Las Heras, un sueldo inicial hoy es de 77 mil pesos, en Guaymallén, 85 mil pesos y en Lavalle, según lo acordado en la paritaria de febrero, 67.415,95 pesos.

En el Este provincial, la situación tampoco mejora. En San Martín, un trabajador clase 3, que no es la más baja, tiene un sueldo básico de 83.506 pesos, mientras que en Rivadavia la escala salarial comienza en los 94 mil pesos. Junín, por su parte, presenta uno de los salarios básicos mejor posicionados, con 91.712 pesos.

Bono de sueldo de Luján de Cuyo

Un empleado de clase inicial que ingresa a trabajar a la municipalidad de Santa Rosa, hoy recibe un sueldo básico de 70 mil pesos, mientras que en Tunuyán el básico está en el orden de los 60 mil. Tupungato, por su parte, pareciera ofrecer mejores haberes, con un piso de 91 mil pesos. San Carlos, por su parte, otorga 68 mil pesos a los empleados que recién ingresan y La Paz aparece como el peor posicionado. En esa comuna, el sueldo básico de una clase inicial es de 30 mil pesos.

Bono de sueldo de San Martín

En el sur de la provincia, Malargüe es el departamento que presenta mejores credenciales. Allí, un empleado de clase inicial percibe un salario básico de 81 mil pesos, mientras que en San Rafael y General Alvear, las sumas son de 63.000, en ambos departamentos.