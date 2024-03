Fin del conflicto: los trabajadores y el municipio llegaron a un acuerdo tras horas de tensión

Los empleados municipales y las autoridades de Godoy Cruz llegaron a un acuerdo tras el conflicto que mantuvieron entre la noche del domingo y la jornada de hoy, cuando los trabajadores que se dedican a la recolección de residuos tomaron la decisión de iniciar un paro por 48 horas en reclamo por mejoras salariales. Ese enfrentamiento se recrudeció durante la mañana, cuando efectivos de la Policía de Mendoza llegaron al corralón municipal para desalojar el lugar. En ese contexto, las fuerzas de seguridad dispararon balas de goma, gases lacrimógenos y, como pudo observarse en un video, golpearon a un hombre que cayó sobre una acequia. Antes, uno de los manifestantes había causado daños en un camión de bomberos.

Puntualmente, el problema estaba en los bonos de sueldo. Según pudo constatar MDZ, el sueldo básico de una gran parte de los trabajadores municipales hoy no supera los 80 mil pesos. Además, cuando se suman los distintos adicionales que elevan esos salarios, la suma no consigue romper el techo de los 200 mil pesos. En síntesis: los empleados municipales reciben menos de un Salario Mínimo Vital y Móvil, que hoy asciende a 202.800 pesos. El martes, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) informó que una familia tipo de 4 personas, necesita 633.673 pesos para no ser pobre en Mendoza.

Bono de sueldo de Godoy Cruz

La respuesta municipal

En ese contexto, los trabajadores de Godoy Cruz exigieron un 55% de aumento para marzo, más un bono de 50 mil pesos. Ese pedido fue denegado por las autoridades municipales debido a la crisis que atraviesa el país. Tras una serie de negociaciones, el intendente Diego Costarelli y representantes gremiales acordaron un incremento salarial del 20% en marzo más un bono no remunerativo, ni bonificable, en concepto de ayuda salarial de $60.000; mientras que para abril el aumento será del 10% acompañado por otro bono de $40.000.

"De esta manera, y a través de los bonos, se llega a un acuerdo que tendrá mayor incidencia en los trabajadores que menos ganan. Estos aumentos se suman a los ya dados en el año: en enero se entregó un bono de $50.000; y en febrero, un incremento del 10% y un bono de $20.000", señaló el intendente de Cambia Mendoza en la red social X.

"Estos aumentos se suman a los otorgados durante los últimos meses del año pasado. En diciembre 2023 se entregó un bono no remunerativo en concepto de ayuda salarial de $50.000; lo mismo que en enero 2024. Mientras que en febrero hubo un incremento salarial del 10% tomando como base el básico del mes de enero de 2024 y un bono fijo no remunerativo ni bonificable de $20.000 a pagarse todos los meses", señalaron desde la municipalidad.

La situación no atraviesa a todos los trabajadores por igual. Es que en Godoy Cruz, gran parte del servicio de recolección está tercerizado. Solo el Este y el Oeste del departamento presta el servicio con personal de la comuna.