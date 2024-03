Huevos de Pascua: ¿son caros en Argentina respecto al resto del mundo?

De cara a la Semana Santa, que culmina con la fiesta de Pascua, la compra de huevos de chocolate se vuelve una de las misiones principales para los padres, quienes no pueden ocultar su indignación con los precios altos. Igual, esto no es un fenómeno solo de la Argentina, sino que su costo es elevado en distintas ciudades del mundo, tanto que, en algunos casos, "salimos ganando" o, al menos, no perdemos por tanto.

En los principales supermercados de Argentina, el costo de un huevo de Pascua grande ronda en torno a los $12.000, aunque eso varía según la marca. Lógicamente, los más caros son los que traen el juguete dentro, mientras que los que llevan confites en su interior, pueden conseguirse a un precio menor a $10.000.

En las góndolas de los supermercados de Francia se observan muchas opciones para estas Pascuas

Los de chocolates más "finos", en cambio, suelen salir casi el doble en las chocolaterías más importantes. En el otro extremo pueden conseguirse más económicos en confiterías o panaderías. A pesar de todo, los huevos de pascua están mucho más baratos que en otros países.

En Europa, en ciudades como París o Madrid, el huevo de Pascua con sorpresa, se vende en torno a los veinte euros, lo que al cambio son más de $20.000. Igualmente, hay opciones más económicas que oscilan en torno a los cinco euros, que serían casi la mitad de baratos que los que se comercializan en Argentina.

Los precios de los huevos de Pascua varían mucho en su precio según la marca, pero en general no superan los $12.000. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Cerca de la Argentina, en Río de Janeiro, los precios también son más caros que acá, con un costo de entre los 70 y 90 reales. Al tipo de cambio, esto representa entre 3.000 y 8.000 pesos, más que el costo local. En Chile, en cambio, los costos son menores, consiguiéndose a casi un tercio del valor. En Uruguay el precio es superior, con un costo equivalente a los $17.000.