La palabra de un concejal peronista tras el conflicto entre trabajadores y la Municipalidad de Godoy Cruz

En horas de la mañana de este lunes, efectivos de la Policía de Mendoza llegaron al corralón municipal de Godoy Cruz donde se encontraban los trabajadores municipales que reclaman por mejores salarios. A pesar de ser una manifestación pacífica, la situación se puso tensa con la llegada de las fuerzas policiales. Los trabajadores se encontraban en la vereda, sin embargo el objetivo policial fue desalojar el lugar. Dispararon balas de goma y el momento más crítico llegó cuando un policía empujó a un trabajador a la acequia. En este marco, Martín González, concejal de Godoy Cruz, por el bloque del Frente de Todos, dio detalles en MDZ Radio 105.5 FM.

González dijo que “esta situación viene desde hace bastante tiempo. Desde el mes de diciembre, enero, que las paritarias no cierran. Vienen cerrando por decreto, en un monto muy bajo”. Y agregó: “Desde el sindicato de los trabajadores municipales, se pedía el 55% de aumento más algunos bonos para compensar la pérdida salarial de estos últimos meses. Desde el Ejecutivo se le ofreció el 25%, el 10% para el mes de abril, con algunos bonos como compensación. El sindicato rechazó esa oferta, y el Ejecutivo, por decreto, terminó otorgando el 20%, es decir, menos de lo que había ofrecido, y el 10% en abril un bono de $30.000. Muchos trabajadores municipales tienen un sueldo de $62 mil, menos del 10% de la canasta básica alimentaria”.

En cuanto a la violenta situación que se vivió esta mañana, el concejal Martín González declaró que “aprovecho esta instancia para solidarizarme con los trabajadores y las trabajadoras que fueron reprimidos por la Policía de Mendoza. Primero fue por el tema de la quema de cubiertas, y segundo para tratar, entre comillas, de desalojar el ingreso y egreso al corralón municipal. Hay un video donde se ve muy bien que los trabajadores no están cortando la calle, en ese momento las cubiertas ya estaban apagadas. Se ve claramente a un policía empujando a un trabajador y después tirando balas de goma y gases lacrimógenos como si nada, a cualquiera”.

Agregó que desde ayer están los trabajadores reclamando en el corralón municipal y que “han ido ayudantes de fiscales, han ido fiscales, pero desde el municipio no han tenido comunicación”. “Yo estuve hasta hace un ratito allá acompañando el reclamo y lo que me pidieron los trabajadores es ser intermediario y tratar de abrir una mesa de discusión para llegar a un acuerdo salarial. Me comuniqué con otros concejales de la oposición y algunos del oficialismo, con el secretario Legal y Técnico del municipio, que de él depende el área de recursos humanos, para que se inicien de vuelta las conversaciones para llegar a buen puerto”.

Respecto al servicio municipal dijo que “anoche comenzaron los reclamos en el área de Servicios Públicos, en su gran mayoría en el área de recolección. En Google Cruz está dividido en dos: la recolección que hace el municipio y la recolección que hace la empresa privada Santa Elena. La parte céntrica, que es la que todo se ve, no pasa absolutamente nada porque lo hace la empresa Santa Elena. En las periferias de Godoy Cruz, que hace el municipio, se ve afectado el sistema de recolección de residuos. El paro es por 48 horas, es decir, hasta mañana a las 20, si es que no llegan a una solución o a un arreglo antes, que esperemos que sí”.

Al ser preguntado sobre si este conflicto data de antes de que asumiera Diego Costarelli como intendente, González aclaró que es desde antes y que “desde que asumió Costarelli, la paritaria empezó a ser más cerrada. El primer mes se sentaron y ofrecieron el 10% nada más, en diciembre. Los trabajadores comprendieron que llevaba muy poco tiempo de gestión el intendente, más allá que venimos de 24 años del mismo color político, por ende aceptaron las condiciones que le ponía el Ejecutivo y decidieron esperar la próxima paritaria, que fue ésta. Volvió a ocurrir lo mismo: se ofreció un monto por parte del Ejecutivo Municipal, los trabajadores no aceptaron y no hubo otra oferta de vuelta, sino que directamente salió por decreto. Esto hizo que se generara un conflicto con los trabajadores”.

Por último aseguró que “tanto del Concejo Deliberante, como de la Legislatura de la Provincia, vamos a presentar pedidos de informe para saber qué pasó. Si esto fue solicitado por el intendente, si fue la Policía de Mendoza”. Y agregó: “Nos parece raro, porque esto ocurrió en el oeste de Godoy Cruz, donde todos los días nos reclaman por la inseguridad. La respuesta del Ministerio de Seguridad es que no tienen efectivos policiales. Tenemos efectivos policiales para reprimir a los trabajadores, pero no para combatir la delincuencia”.

