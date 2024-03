Bersuit en Mendoza: el recuerdo de las crisis argentinas mientras atravesamos otra

Argentina atravesaba una nueva crisis económica cuando Bersuit Vergarabat, la banda que lideraba Gustavo Cordera, lanzó su cuarto disco de estudio: Libertinaje. Corría el año 1998 y aún faltaban tres años para que el país estallara por los aires en 2001. La formación venía creciendo en pequeñas dosis, pero faltaba una pieza angular que impulsara el proyecto. Ese lugar terminó siendo ocupado por Gustavo Santaolalla, el mítico productor y músico argentino. El otro condimento fueron las canciones: el grupo supo condensar en 12 temas una de las épocas más tristes del país desde el retorno de la democracia en 1983. Y el público se lo reconoció.

25 años después, Bersuit Vergarabat se presentó en el el Multiespacio Cultural de Luján de Cuyo, para conmemorar un nuevo aniversario del disco que los catapultó a la fama y los consolidó como una de las bandas más importantes en la historia del rock nacional. Ya sin Gustavo Cordera, condenado al ostracismo y cancelado por buena parte de la escena argentina por sus irreproducibles declaraciones en una facultad de producción audiovisual, la formación ahora liderada por Daniel Suárez y Germán "Cóndor" Sbarbati, tomó el escenario minutos después de las 22 horas. Ésta es la crónica.

Sábado a la noche. Un halo de nostalgia recorre el ambiente cuando empiezan a sonar los primeros acordes de "El tiempo no para", una de las míticas canciones del disco "De la Cabeza con Bersuit Vergarabat". Es una premonición de lo que vendrá y una invitación a recorrer un abanico de letras que, en su mayoría, relatan la realidad social de un país acostumbrado a las crisis. Entre las casi dos mil personas que llegaron hasta la tierra del malbec, casi no hay adolescentes ni veinteañeros. Un hombre levanta los brazos. En la remera que lleva se puede leer: Las Manos de Filippi. La vestimenta no es casual. Sr. Cobranza, quizás la canción más emblemática de Libertinaje, fue compuesta por esa formación y rediseñada por Cordera y compañía.

"Yo veo al futuro repetir el pasado", lanza Dani Suárez, mientras la multitud lo acompaña en un canto desgarrador que suena más a catarsis por el contexto que atraviesa el país, que a otra cosa. Siguen Murguita del Sur, Sincerebro, Vuelos, Que Pasó, Se viene, Yo Tomo y A los Tambores, todos, incluidos en Libertinaje. En cada canción hay una porción de anteriores fracasos argentinos. Casi como si la historia nacional fuera un triste loop irreversible.

Si Vuelos es el recuerdo de los vuelos de la muerte y la dictadura cívico-militar que atravesó a la sociedad argentina, Se Viene funciona como un catalizador de la bronca contenida en una parte de la sociedad que siente el rigor de la desesperanza ante la multiplicidad de fracasos sucesivos de la política nacional. Pepe Céspedes empieza a marcar el pulso de Perro Amor Explota y el público explota con uno de los símbolos del disco "De la Cabeza con Bersuit Vergarabat". Ojo, también hay tiempos para la presentación de algunas canciones de la nueva formación e incorporadas en el último trabajo "Cocoliche life".

La excusa es el aniversario de Libertinaje, pero la banda está de fiesta y no deja pasar la oportunidad para recorrer otras partes de su extensa discografía. Toco y me voy, El Viejo de Arriba y la irrepetible Desconexión Sideral, despiertan el recuerdo de otras épocas en las que la realidad argentina fue absorbida por la cumbia y el rock, todo muy lejos del trap actual.

La noche ingresa en su tramo final cuando Dani Suárez interpreta Qué Tal Si, canción de la última placa, Cocoliche Life. Es el preludio para las últimas dos canciones que tocará la banda en suelo mendocino. Para completar el viaje nostálgico, un poco de ritmo rioplatense. Por eso, unos minutos después de las 00:00 horas, suenan los primeros acordes de Negra Murguera, uno de los hits del disco Hijos del Culo. La fiesta es total, aún, cuando falta la última referencia bersuitera al estallido social del 2001.

"El viento trae una copla, recuerdos del huracán, que un día me partió un ala y me hizo caer, hasta acá me arrastré", canta Dani Suárez en un ambiente multitudinario pero que a esa altura tiene vicios de intimidad. No hay nada al azar en la elección de esa canción para despedirse. Es que la canción del disco La Argentina al Palo, se convirtió en una radiografía exacta de una de las peores crisis que atravesó el país en 2001. Hoy, 23 años después, el país atraviesa otra. El tiempo, que no para, si fue la última.