El perro libertario existe: la mascota que se volvió viral por gruñirle a los votantes de Massa

Ya en las PASO 2023 quedó en evidencia todo el apoyo que Javier Milei ha logrado cosechar en los últimos años, a pesar de ser prácticamente un novato en terreno político; ganó las elecciones y se consolidó como el nuevo presidente. A poco tiempo de que asumiera, se viralizó el video de un perro "libertario" que le gruñe a quien admite a viva voz que su voto en el balotaje, en realidad, fue para Sergio Massa.

Sin especificar quiénes son los autores de la filmación, se difundió por las redes sociales, y sobre todo por Instagram, las imágenes de un caniche blanco de mediano tamaño que se enojaba ante los simpatizantes del kirchnerismo o, en su defecto, de los opositores de La Libertad Avanza.

El video muestra al animal en brazos de su dueña, con una calma que se ve interrumpida a los pocos segundos. Sus colmillos, gruñidos y fuertes ladridos salen a la luz cuando un hombre frente a él comienza a gritar: "¡Yo voté a Massa!" y, a medida que lo repite, desata aún más la ira del perro.

El caniche recién logra calmarse cuando el resto de los presentes lo acarician y le dicen: "No, es mentira, a Milei. Votó a Milei". Si bien el video dura muy poco tiempo, se llevó miles de 'me gustas' y comentarios, algunos apoyando al can, otros más del lado de la actual oposición.

Video: el perro libertario que se volvió viral