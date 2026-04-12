El emotivo momento en el que la astronauta de Artemis II es recibida por su perro

A través de sus redes, Christina Hammock Koch, astronauta de Artemis II mostró el emotivo reencuentro con su perro.

La astronauta volvió a encontrarse con su perro, que la esperaba con ansias.

Christina Hammock Koch, la astronauta que formó parte de la tripulación de Artemis II de la NASA volvió a su casa, donde todos sus seres queridos la esperaban con ansias. En ese marco, había alguien en particular que se alegró por verla: su perro.

A través de sus redes sociales, la astronauta que hizo historia al integrar la misión que volvió a la órbita lunar tras más de 50 años mostró el momento en el que al ingresar a su hogar fue recibida efusivamente por su mascota.

perro recibe a astronauta 1 Instagram (@astro_christina) El momento capturado permite visualizar cómo el perro se abalanzaba sobre la astronauta ni bien se abría la puerta. Además, en otro video se puede ver a la mujer correr por la costa con la mascota, lo que deja de manifiesto cuánto la extrañó el animal.

Y no es para menos, después de tantos días de ausencia, el perro volvía a estar al lado de su dueña, quien también se vio emocionada de reencontrarse con el animal. Las imágenes del emotivo momento rápidamente se hicieron virales en redes, donde la gente también celebró la situación.