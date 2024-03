En qué moneda conviene pagar hoy los viajes al exterior: ¿pesos o dólares?

Para planear un viaje al exterior es imprescindible tener a mano una calculadora. Con todos los factores que hay que tener en cuenta en materia económica, se puede pagar de más o de menos por un mal cálculo. Cuestiones impositivas y cambiaras hacen que el viajero corra el riesgo de tomar una mala decisión a la hora de pagar..

Días atrás, en MDZ, se publicó una nota que mostraba el cambio de tendencia en la forma de pago de pasajes y servicios fuera del país en la que se señalaban que en los últimos días, el derrumbe del “blue” y la baja de los dólares financieros estaban cambiando el comportamiento de los consumidores. Con la cotización de un dólar “turista”, que se toma para los pagos con tarjetas de crédito, en el orden de los $1.380 y el paralelo cerca de $1.000, el efectivo “verde” era una opción más tentadora. Por este motivo, son muy pocas las compras que se hacen con "plásticos".

El dólar “turista” surge del recargo del 30% sobre el tipo de cambio oficial, en concepto del impuesto PAIS, más un adelanto de la percepción del Impuesto a las Ganancias del 30%. Este último sobrecosto al turismo al exterior se puede recuperar, pero no todos tienen la posibilidad de hacerlo y la demora en el cobro es tanta que no termina siendo atractivo.

El pago en efectivo, tanto en pesos como en dólares, tiene un recargo de 5% sobre los consumos de pasajes o servicios al exterior, pero con la brecha de más de $350 por dólar entre el oficial y el “turista” no desalienta las operaciones cash.

En los últimos meses, entre tantos impuestos y regulaciones, fue fluctuando la forma de cancelar los consumos de turismo de este tipo. Normalmente se apelaba a los dólares financieros que estaban por debajo del “blue”.

En cambio, ahora, la fuerte baja de su cotización facilita los pagos de muchos consumidores que no están acostumbrados a la oferta financiera de dólares más sofisticada. El dólar paralelo es mucho más fácil de operar y cualquiera sabe dónde hay una “cueva” a mano.

Sin embargo, muchos viajeros se preguntan en qué moneda es más conveniente pagar en efectivo: ¿en dólares o en pesos?

MDZ consultó al operador turístico Osvaldo Sorbara quien explicó cuál es la mejor opción en estos días: ”Tomemos el ejemplo de un viaje al Caribe. Pasaje aéreo, siete noches en hotel All Inclusive, traslados y asistencia médica suman unos u$s1.817. A esto hay que agregarle u$s420 de impuestos. Un total de u$ 2.237. Si se paga en pesos, a esos u$s 2.237 hay que sumarle 254 dólares, más 254, más 239, más 239 que corresponden a impuesto PAÍS para los servicios aéreos y terrestres y percepción de Ganancias también para ambos servicios. Todo esto hace un total de u$s 3.223. Multiplicado por el dólar oficial de $870 representa$ 2.804.010. Esto dividido al dólar “blue” de $1.035 significaría pagar 2.709 dólares billete. Si se paga en pesos hay que pagar u$s472 más. Pero a fin del año la AFIP te va a devolver u$s493 en pesos. En Síntesis si se paga en pesos sale u$s 21 más. Por lo tanto, al menos hoy, pagar con dólares billete es la mejor opción.”

Hay que tener en cuenta que la devolución de la AFIP se realiza en pesos y, en un contexto de tanta inflación, el monto a recibir va a estar devaluado y no van a representar la misma cantidad de dólares de cuando se pagó.

Un dato que también aporta el agente de viajes es que, pese a la conveniencia, la gente es reticente a desprenderse de los dólares ahorrados. Como este cálculo es muy complejo, no siempre eligen la mejor opción.