Depresión y adicciones: qué hay detrás del caso de Daniel Osvaldo

La salud mental es tema que, aunque cada vez se habla con mayor naturalidad, continúa siendo un "tabú" del que se vuelve a informar cuando sale a la luz un caso reconocido, como el Daniel Osvaldo. El exfutbolista comunicó mediante redes sociales el duro momento que está atravesando y las reiteradas caídas en adicciones que lo aquejan.

El psiquiatra forense Enrique de Rosa Albaster (MN 63.406), explicó que este tipo de fenómenos duales, como el que relató Daniel Osvaldo que está atravesando, donde se combinan depresión con adicciones se repiten cada vez más: "Las drogas, que incluyen alcohol, psicofármacos y a las que siempre llamamos drogas, suelen generar cuadros de poliadicciones".

Agregó también que "estas drogas vienen a llenar un vacío existencial", por lo que termina dándose esta dualidad en el cuadro de depresión. "Personas que estuvieron siempre buscando sensaciones fuertes, se encuentran con un vacío existencial que buscan llenar con el consumo de drogas", explicó el especialista en diálogo con MDZ.

Según detalló, estos cuadros de depresión tienen distintos tipos que se caracterizan por "hacer mucho, hacer poco, hacer mal", actitudes que vienen acompañadas de "la sensación de que la vida no existe". También detalló que hay síntomas de distinto tipo que pueden advertirse desde el entorno de una persona que atraviesa una situación de este estilo, los cuales de califican en "comportamentales, emocionales y cognitivos".

De Rosa Albaster explicó que los comportamentales se caracterizan por mostrar "más, menos o comportamientos extraños, mientras que los cognitivos muestran pérdida de ganas y de gusto por hacer las cosas". Sobre estos últimos, indicó también que aparecen planteos existenciales como "¿Para qué hago las cosas?", además de notarse, principalmente en estudiantes y trabajadores, una mayor cantidad de errores.

Por otro lado, en lo emocional se nota "cinismo o negatividad sobre las cosas. pesimismo que puede o no expresarse", pero marcó también que "se ve en la cara de las personas". Sobre este punto en particular se detiene que "hay que diferenciar lo que es tristeza o cansancio normal o episódica de una real depresión" y que se puede hablar de depresión cuando se combinan varios elementos, no uno solo.

El psiquiatra indicó también que "hay que prestarle atención a la salud mental como un algo a conservar. Es como el sobrepeso, no hay que esperar estar treinta kilos arriba para cuidarse. En general la gente tiene un alerta tardía y en el medio lo va tapando, existiendo casos en que la consulta llega después de casos psicosomáticos. Con la represión de síntomas, llega un momento en que el cuerpo responde".

