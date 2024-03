La porción para vos, el que parte y reparte, se queda con la mejor parte

Estamos rodeados de información, abunda por todas partes. Qué tenemos que comer, cuánto, cómo, dónde… todo a un click de distancia. Las redes sociales podrían ser un gran aliado a la hora de informarnos, pero, lamentablemente, muchas veces no es así. La presencia de posteos, páginas, personas que no hablan desde la ciencia sino desde experiencias personales u otros intereses, hace que circule información que puede no ser confiable. Entre todos los datos que dan vuelta, podemos encontrar aquellos que nos indican exactamente cuánta cantidad de comida tenemos que comer y cuál es la porción de determinados alimentos necesaria para “estar saludables”. Pero la gran pregunta es ¿Somos todos iguales? Por supuesto que no.

Gracias a numerosos avances de la ciencia, hoy sabemos que hay muchos factores que, juntos, aumentan nuestro bienestar y calidad de vida como, por ejemplo: disminuir factores estresantes, evitar sustancias tóxicas, descansar adecuadamente, hacer actividad física, construir relaciones de calidad y alimentarse saludablemente. Dentro de este último punto también encontramos recomendaciones que podemos hacer a la población general y que, a todos, como humanos, nos beneficiarían. Uno de ellos es llevar una alimentación rica en nutrientes y que los mismos provengan de alimentos de calidad, naturales y poco o nada procesados.

Una idea equivoca que circula es que necesitamos si o si de ciertos alimentos, pero lo cierto es que necesitamos los nutrientes que están dentro de los mismos, necesitamos proteínas, carbohidratos, grasas saludables, fibra, calcio, hierro, vitaminas y más. Para que nuestro cuerpo funcione en bienestar, la cantidad de nutrientes que necesitamos va a depender de muchísimos factores, te puedo nombrar algunos: edad, sexo, etapa de vida, estado de salud, objetivos personales y más.

Si bien podemos encontrar recomendaciones generales acerca de porciones de alimentos, la cantidad específica de nutrientes que necesitás no te lo puede decir una página de internet. Entonces ¿cómo se cuál es la porción exacta de un alimento para que me aporte los nutrientes que necesito? Es muy complejo y no tenemos por qué convertirnos en calculadoras que todo el tiempo hacen números acerca de la cantidad de calorías y nutrientes que ingerimos. Algo tenemos claro, y es que necesitamos comer y mejor aún… comer y sentir placer, ambas cosas podemos obtenerlas de alimentos saludables y simples. ¿Cuánto? ¡No se! Hay que descubrirlo con acompañamiento profesional y escuchando a tu propio cuerpo, algo que a veces nos cuesta muchísimo.

Saber que todos tenemos diferentes necesidades tiene que ser una herramienta para no dejarse engañar cuando leemos o recibimos recomendaciones muy específicas acerca de cuánto comer de personas que no son profesionales o que lo son, pero no nos conocen. Además, para despertarnos las ganas de saber sobre mis propias necesidades y como satisfacerlas sin obsesiones, pero con herramientas fáciles y prácticas para la vida cotidiana.

No hay una porción específica para todos, tenés que encontrar la porción para vos.

Virginia Busnelli.

* Dra. Virginia Busnelli, (MN 110351), Médica especialista en nutrición con orientación en obesidad. Directora del Centro de Endocrinología y Nutrición CRENYF.