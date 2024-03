Con una inflación del 13,2%, la línea de pobreza quedó en $223.593

Una persona necesitó $223.593 durante febrero para mantenerse sobre la línea de pobreza, registrando aumentos del 20,4%. Según el informe mensual del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), para no caer en la indigencia fueron necesarios $104.483. El dato llegó minutos después de informarse una inflación del 13,2%.

Según el mismo informe de canasta básica respectivo a enero presentado por el Indec a mediados de febrero, una familia necesitó $596.823,18 para no ser pobre, mientras que se requirieron $285.561 para evitar la indigencia. El dato llegó días más tarde del informe de pobreza realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, que indicó una pobreza cercana al 60%.

El Indec presentará su informe de pobreza a fines de marzo, con las altas cifras de costo de vida presentadas esta tarde. El incremento del 13,1% en la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y del 15,8% en la Canasta Básica Total (CBT) va de la mano con una inflación que desacelera, pero con una fuerte caída del consumo.

En febrero, una familia de cuatro integrantes requirió de $690.902 para no quedar bajo la línea de la pobreza, frente a la realidad de los $322.851 necesario para no caer en la indigencia. El valor de $223.593 para no ser pobre hace referencia a un "adulto equivalente", unidad que utiliza la el Indec para calcular el costo de vida. Esta unidad hace referencia a los adultos varones de entre 30 y 60 años, como cálculo del consumo promedio de los argentinos.

Ya la variación interanual de la CBA de enero se ubicó en el 296,4%, mientras que la CBT estuvo en 264,9%, aunque en diciembre se había informado un incremento superior, de la mano de la liberación de precios. Para fin del 2023, la CBA había crecido un 30,1% en el último mes, mientras que la CBT se ubicó un 27% más alta durante los últimos treinta días.

Durante febrero, la variación interanual de la CBA se ubicó en 301,1%, mientras que la CBT estuvo en el orden del 290,2%. En el mismo mes del año anterior, el valor de la CBA se encontraba en $26.046,32 por adulto equivalente, mientras que la CBT estaba en $57.301,90. En este febrero, es la primera vez que la canasta básica por adulto equivalente supera los $100.000.