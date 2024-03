Un dato clave de febrero confirma que es buen negocio invertir en inmuebles

Los indicadores del mercado inmobiliario de compraventa consolidan su tendencia positiva en cuanto a demanda en recuperación de precios. La derogación de la Ley de Alquileres está funcionando como un incentivo para los inversores. Muchas unidades que habían salido del rubro de locación, ante una norma que afectaba la rentabilidad y las condiciones de contratación, habían sido puestas a la venta. Eso saturó la oferta de inmuebles y agravó la caída de los precios.

Al darse de baja la polémica regulación, los propietarios de esas unidades están retornando al mercado de los alquileres y es por ese motivo que la disponibilidad de viviendas en ese mercado está creciendo. La contrapartida es una reducción de la oferta de inmuebles a la venta y una mejora de la demanda de inversores que ven una oportunidad de compra de propiedades por dos motivos.

Por un lado, porque los precios están bajos respecto a niveles históricos y, por otro, porque vuelve a ser atractiva la compra de propiedades con el propósito de volcarlas al negocio del alquiler ante una suba de la rentabilidad. Esta situación se confirma con los datos de febrero sobre el valor del metro cuadrado en la zona metropolitana de Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

El dato surge del relevamiento de precios de la propiedad realizado de forma conjunta entre la Universidad de San Andrés y Mercado Libre para el seguimiento del mercado inmobiliario en AMBA. Es un estudio que se basa en publicaciones en la plataforma de Mercado Libre desde 2017, que permite hacer un seguimiento de precios por localidad y por tipo de propiedad.

Según la última edición difundida hoy, la mediana de precios en dólares por metro cuadrado de este mes es la más alta desde enero del 2023. En ese momento, el precio había alcanzado los US$2.295. A partir de ese mes, el valor registró una baja hasta abril pasado y, desde entonces, se viene recuperando hasta llegar a US$2.271 de hoy. De esta manera, acumula diez meses de suba.

Este dato va en línea con las proyecciones que se realizan en el sector. El director de Relaciones Institucionales de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Alejandro Bennazar, y expresidente de la entidad había destacado días atrás, en MDZ, que la demanda mostraba una clara recuperación. "El mercado ya se consolidó, frenó la caída en noviembre y diciembre. Hay zonas, como el norte del gran Buenos Aires, que los precios han aumentado alrededor de 20%. En algunas ciudades del interior, la suba es mayor".

El directivo detallaba que en la Capital Federal, por el momento, hay una tendencia muy leve de suba de precios: "Suponemos que una vez que se definan algunas medidas y se esclarezca el rumbo económico va a haber un incremento que no va a tener freno y va a ser muy importante, como sucedió en otros sectores, por ejemplo, el automotor o como viene pasando a nivel internacional donde subieron fuerte los precios de los inmuebles".

Por otro lado, señalaba que "el mercado argentino está relegado, está muy barato y va a haber mucha inversión, tanto de capitales internos como del exterior." "Con el cambio de la ley de alquileres están saliendo unidades de la venta para volcarse a la locación y eso va a consolidar la suba de precios. Para fin de marzo y comienzos de abril empieza la presión de compra real y entonces los valores van a cambiar porque va a empezar faltar mercadería", pronosticaba.

"En un futuro no inmediato va a haber un problema de oferta y no de demanda. Hasta ahora veníamos con un excesivo nivel de oferta y baja demanda, pero si se consolidan las medidas económicas, va a equilibrarse primero y luego invertirse. La rentabilidad está siendo buena y los vendedores no están dispuestos a vender a los precios actuales", aseguró.