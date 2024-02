Sebastián Piñera: testimonio exclusivo de la autora de su biografía no autorizada

Me pidieron que escribiera sobre Sebastián Piñera en mi rol de corresponsal de prensa de Chile en Argentina en los años 80 a 90, cuando tuve la oportunidad de cruzar al expresidente en visitas oficiales y conocer a este personaje carismático, inteligente y verborrágico. Pero a escasas horas del trágico accidente que le costó la vida, me pareció mucho más interesante

hacerle una escueta entrevista a mi amiga y colega periodista Loreto Daza, quien realizó la única biografía no autorizada de la vida personal, política y empresarial del exmandatario.

Al hablar con ella me contestó que estaba agobiada, que la habían llamado muchos, pero que aún estaba en estado de shock por la noticia. No obstante, más tarde me respondió.

“Piñera, la Biografía NO Autorizada”, fue un arduo trabajo de investigación realizado por las destacadas periodistas egresadas de la Universidad Católica, María Loreto Daza y Bernardita del Solar, que consistió en más de 100 entrevistas a familiares, a amigos y adversarios políticos del hombre que fue en dos oportunidades presidente de Chile (2010 a 2014 y 2018 al 2022).

“Biografía no autorizada”

En 2010 se publicó con éxito “Piñera, historia de un ascenso” y luego en el 2017 la “Biografía no autorizada”, que recorre no solo su perfil empresario sino también su recorrido político social que incluye entrevistas con el mismo personaje.

- ¿Qué te motivó a escribir sobre Sebastián Piñera?

- El primer libro nació mucho antes que Piñera llegara a la presidencia en el primer Gobierno. Nació por el interés de entender a un hombre empresario que tenía una gran fortuna, pero que además indagaba en la política. Queríamos ver cómo se manejaba este

hombre en estos dos mundos.

- ¿Cuál es el rasgo de su personalidad que más te impactó en tu investigación?

- Un rasgo que lo define es el tema de la competitividad. Era un hombre profundamente competitivo, siempre quiso ir por más. Nunca descansaba. Ese motor de siempre ir por más, es lo que lo llevó a generar una gran fortuna y llegar a la presidencia en dos oportunidades siendo una persona de derecha.

Otra cualidad es que él no era rencoroso. Según él algunas partes de nuestro libro eran exageradas, pero nunca desmintió nada. Lo entrevisté, y de hecho sacamos una segunda edición del libro cubriendo su primer Gobierno. Lo volvimos a entrevistar y no era

problema conversar con él, pero si me recordaba que yo no era su biógrafa.

- ¿Cuál fue en tu opinión el hito o logro más importante que hizo por Chile?

- El trabajo que hizo durante la pandemia. Piñera apostó muchos antes de que hubiese o existiera una vacuna, a los laboratorios y

esto le permitió a Chile acceder a las vacunas mucho antes que muchos países y eso posibilitó el salvar muchas vidas. Piñera

mostró una gran capacidad para manejar momentos de crisis y eficacia para solucionar problemas.

- ¿Cuál es su mayor legado para la política chilena?

- Creo que es muy reciente su fallecimiento como para sacar conclusiones de cuál en su gran legado en la historia de política chilena. Si tuviera que elegir yo diría que un gran aporte fue que en un momento muy oscuro de la historia de Chile, cuando mucha gente estaba clamando por la salida de los militares ante las manifestaciones la violencia que había en el país, Piñera se la jugó por la democracia. Creo que eso a la larga va tomar mayor peso, pero es una apuesta.

- ¿Fue Sebastián Piñera una persona querida?

- Como todo ser humano Piñera era muy competitivo, dejaba heridos en el camino, fue más querido a medida que se acercó al poder, pero tenía muy buenos amigos que lo querían mucho, lo conocían y lo querían como era.

Al cierre de la nota Loreto Daza nos contó que dado el interés suscitado por la situación y por pedido de las librerías se va

relanzar una nueva edición. Por mi parte no puedo dejar de destacar lo que a mi personalmente me impactó siempre de Sebastián Piñera, su fuerte convicción de involucrarse de manera personal, siendo o no presidente, en situaciones de “emergencia humanitaria” que involucraban el sufrimiento de otros ciudadanos.

Un gran ejemplo fue su participación en el rescate de los mineros chilenos que quedaron bajo tierra, considerado que era una mina de una empresa privada, el puso todos los recursos técnicos y humanos del gobierno para sacarlos, con el riesgo de que todo podía salir muy mal en desmedro de su imagen y gestión.

Estamos bien los 33. ¡Mirá el video!

Esa noticia fue de las más vistas en el mundo y Sebastián Piñera fue reconocido a nivel mundial. Y ayer se supo que en medio de

sus vacaciones ya estaba organizando un equipo de gente experta que trabajó en su gestión de Gobierno, para ir en ayuda de

las víctimas de los incendios en Viña del Mar y ofrecerle apoyo al presidente Gabriel Boric, razón por la cual intercambiaron una llamada horas antes del accidente. Todos coinciden en que amaba su patria.

Una gran pérdida para Chile. Que Dios lo tenga en su gloria. Claudia Echeverría.

* Claudia Echeverría. Directora de Comunicaciones y Prensa de Faro Films , excorresponsal de Revista COSAS, Canal 13 y Televisión Nacional de Chile.