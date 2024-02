Exclusivo: el estremecedor relato de un sobreviviente tras los incendios en Chile

"Papá, el cielo está rojo", fue la frase que escuchó Valentín Venegas Quezada antes de que el infierno se desatara en el barrio que frecuenta desde hace más de 20 años. Los incendios forestales son habituales en la zona más boscosa de Valparaíso pero, a diferencia de otras oportunidades, caían bolas de fuego del cielo que prendían todo lo estaba a su paso.

"Tomamos la manguera y baldes con agua para mojar la casa donde vivíamos pero el cielo pasó de estar rojo a negro y todo se oscureció", recordó Valentín con la voz entrecortada. El viento de más de 80 kilómetros por hora colaboró para que el fuego y la desesperación de los vecinos que intentaban salvar sus viviendas creciera. En cuestión de minutos, la situación se tornó inmanejable y muchos decidieron huir del lugar.

Así quedaron las casas. Foto: Valentín Venegas Quezada

Las alertas que emite el Gobierno chileno ante una catástrofe llegaban a los celulares. El fuego se iba acercando tomando todo a su paso. "Armá tu bolso, le dije a mi hijo pero era muy tarde. Habían pasado sólo 10 minutos desde el inicio de esta pesadilla. Intentamos rescatar a nuestras mascotas pero estaban asustadas y huían, se escondían y todo se prendía fuego a nuestro alrededor", contó Valentín.

La casa que habitaban se llenó de humo y el fuego entraba de forma descontrolada y brutal. Todo quedó envuelto en llamas y el viento no cesaba. "Corrí a la casa de mi vecina de 76 años, estaba en la calle tratando de escapar. Entré en pánico porque no veía a mi hijo, no me seguía...volví a buscarlo y en menos de 1 minuto el infierno se desató entre nosotros", relató visiblemente afectado por lo vivido y agregó: "Quedé envuelto en llamas en la calle pero pude escapar. El que volvió a buscar algo a su casa, murió".

"Corrimos hacia la carretera. En la calle había gente envuelta en llamas y casas que se quemaban. Atravesamos filas de autos calcinados con cuerpos dentro de las carrocerías. Aún hay cuerpos sin identificar" dijo y agregó que "nunca tuvimos una catástrofe de esta magnitud".

El día después

El gobierno puso carteles en las casas de las víctimas fatales y la armada copó las calles donde antes jugaban decenas de niños. Los sobrevivientes volvieron a ver sus casas esquivando las carrocerías de los autos que se quemaron con el voraz incendio, todos tratando de ayudar y buscando salvar algo de lo que había quedado. Volver al lugar que fue tu hogar durante los últimos años y no encontrar nada más que cenizas y escombros no es sencillo. "Muchos de mis vecinos murieron, no pudieron escapar...solamente en mi zona fueron más de 20 muertos", contó Valentín quien a sus 54 años, nunca imaginó vivir una situación similar.

La ayuda para los residentes llegó el día después del incendio. Foto: Valentín Venegas Quezada

Muchos familiares se acercaron al barrio en busca de sus seres queridos con la esperanza de encontrarlos con vida pero los carteles en las entradas de las casas indicaban lo contrario. "Tratamos de apoyarnos mutuamente, contenernos en este momento tan difícil que nos toca vivir. Tengo solo palabras de agradecimiento para mis amigos que se han portado divino y nos han ayudado muchísimo", cerró Valentín.

Las imágenes del barrio luego del incendio

El incendio más voraz de la historia reciente

El número de muertos en los devastadores incendios que azotan la región de Valparaíso, a 100 kilómetros al oeste de Santiago, supera los 130 y aún hay decenas de desaparecidos, informó este lunes el Servicio Médico Legal (SML) del Gobierno de Chile. Se trata del mayor incendio forestal de la historia reciente y la mayor catástrofe natural tras el terremoto del febrero de 2010.

El presidente chileno, Gabriel Boric, dijo el domingo que "es la tragedia más grande que hemos vivido como país desde el terremoto del 27 de febrero de 2010". Según la citada fuente, la mayor parte de los fallecidos están en la ciudad de Viña del Mar y sus áreas colindantes, como Quilpué y Villa Alemana.