En medio de las protestas, Sandra Pettovello firmó un acuerdo con un polémico médico

En una semana donde la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, viene siendo muy cuestionada tras enfrentar dos protestas de organizaciones sociales, la funcionaria vuelve a estar en el centro de las críticas luego de conocerse el acuerdo firmado con un polémico pediatra, criticado por sus posturas ultraconservadoras.

Se trata de Abel Albino, presidente de la fundación Conin (Cooperadora Nutrición Infantil), en la que tanto el Gobierno como la entidad -que ya había sido beneficiada con otros convenios similares durante el Gobierno de Mauricio Macri- se comprometen “a trabajar en la lucha contra la desnutrición infantil”.



“Las tareas se realizarán junto con los más de 100 centros Conin de toda la Argentina, además de las 1.500 instituciones que dan ayuda alimentaria a familias y niños en situación de vulnerabilidad, acompañándolos desde su primera infancia y desarrollo”, se expresó desde la cartera de Pettovello.

“El objetivo es desarrollar y promover proyectos y actividades que resulten de interés común a fin de implementar acciones y actividades en el marco del “Plan Argentina contra el Hambre”, agregaron los voceros del Ministerio.

Quién es Abel Albino

El presidente de la fundación Conin, Abel Albino, se destacó en varias oportunidades por sus declaraciones ultraconservadoras en torno a la sexualidad, el uso del preservativo, el dinero recibido por entes gubernamentales.

Entre sus frases más recordadas, se encuentra su exposición durante el debate por la Ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo, norma a la que se opuso enfáticamente. En el primer intento de despenalizar el aborto, en el año 2018, Albino desestimó ante el Congreso Nacional el uso de preservativos para la prevención de enfermedades de contagio sexual, afirmando que "no protege contra el Sida porque el virus atraviesa hasta la porcelana".

En otras oportunidades, comentó: "La masturbación es una verdadera tiranía. Todos debemos casarnos y tener hijos. Eso es orden natural. No podemos ir en contra de esas cosas", rechazando las relaciones íntimas fuera del matrimonio.

Y aún más allá, vincular el sexo con el hambre. "La desnutrición infantil es una enfermedad cultural propia de sitios en los que al acto sexual (…) se lo suele llevar a cabo compulsivamente, bajo los efectos de una vehemencia descontrolada e irracional que pretende la mera satisfacción de un placer instintivo por parte del varón", afirmó.

Abel Albino, presidente de la Fundación Conin, y la ministra Sandra Pettovello firmaron el martes un acuerdo para trabajar en la "lucha contra la desnutrición infantil". Foto: Instagram Ministerio de Capital Humano

Tras conocerse el acuerdo con el Gobierno de Javier Milei, otro antecedente salió a la luz cuestionando su tarea frente a la fundación Conin.

Albino quedó en la mira cuando ocho niños wichi fallecieron por desnutrición en la provincia de Salta, Gobierno con el cual la fundación que preside había firmado un convenio por 100 millones de pesos con el por entonces gobernador Juan Manuel Urtubey, con el objetivo de abrir 30 nuevos centros de atención a la primera infancia para controlar la salud de los niños salteños (entre ellos los wichí).

Protesta instalada

El momento en que Sandra Pettovello y Abel Albino firmaron este acuerdo tampoco fue el más acertado. A principios de esta semana, la cartera había emitido un comunicado en las redes sociales explicando que la asistencia que brindaría a las personas en situación de vulnerabilidad iba a ser realizado, eliminando "la intermediación", con el objetivo de hacerlo en forma "efectiva y transparente". "La ayuda social se financia con el esfuerzo de todos los Argentinos", habían remarcado desde el Ministerio.

Es por esto que los movimientos sociales llevaron el reclamo de asistencia alimentaria hacia las inmediaciones del edificio de ex Desarrollo Social, formando una fila de cerca de 30 cuadras con personas que esperaban ser atendidas por la funcionaria. Lejos de ello, la Ministra recibió a referentes de iglesias evangélicas y el mencionado Albino, con quienes firmó convenios para entregar fondos por ayuda alimentaria.

"Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes. El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir porque yo no los convoqué. Fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol", respondió la Ministra ante el reclamo de las personas convocadas por la UTEP. Protesta de "Cocineras contra el hambre" reclamaron por asistencia de alimentos a la ministra Sandra Pettovello. Foto: Télam

En tanto, este miércoles, se lleva adelante otra convocatoria. Cocineras y coordinadoras de comedores comunitarios pertenecientes a diversas organizaciones sociales realizan una "jornada nacional de protesta" en reclamo de asistencia alimentaria para comedores y merenderos de distintos puntos del país.

La acción contempla además una concentración frente al edificio del ex ministerio de Desarrollo Social, donde se reclama alimentos a la ministra de Capital Humano, en defensa de "comedores populares que debieron reducir al mínimo o interrumpir su actividad por falta de entregas de alimentos".