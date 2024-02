Escuelas privadas piden aumentar la cuota y advierten por migración a opciones más económicas

Hace unos días Alberto Sileoni, Director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, en una nota a la agencia oficial de noticias Télam cargo contra el gobierno nacional por la derogación de la resolución 678/99 de la Secretaria de Comercio de la Nación por la cual los colegios de educación privada estaban obligados a informar anualmente el valor de las cuotas

Alberto Sileoni, Director General e Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires

El funcionario de Kicillof a cargo de la Dirección general de Cultura y Educación afirmo que en la provincia hay leyes por las cuales el estado debe sostener a las escuelas privadas, y marcando diferencias con el gobierno nacional dijo "Queremos decir que eso está vigente. En la provincia no hay desregulación, hay Estado” por lo que dijo “Vamos a sostener los topes de matrícula y cuota"

En dialogo con MDZ, Martin Zurita Secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires ( AIEPBA), desmintió que la anulación de la Resolución 678/99 de la Secretaria de Comercio de la Nación tenga como objetivo desregular las cuotas de las escuelas de educación privada.

“A pedido nuestro la Secretaria de Comercio saco el trámite burocrático, por el cual nos obligaban a todos los colegios de educación privada del país a informar una vez al año los aranceles. Estábamos obligados a dar una información que en Nación nadie utilizaba y para las 14 mil escuelas de educación privada significaba un gastadero de papel y de recursos para nada porque la educación está en manos de las provincias”, afirmo Zurita

Agregando, “No sé si, algunos medios que publicaron que se desregulaban las cuotas de las escuelas privados lo hicieron por desconocimiento o con cierta intencionalidad. Esto genero preocupación en los padres que llamaban desesperados a las escuelas para preguntar si eso era verdad “

Asi mismo el secretario ejecutivo de AIEPBA sostuvo que la educación privada esta regulada por las provincias “El 70 % de las escuelas privadas tienen algún tipo de aporte estatal y están hiperreguladas por las provincias; eso significa que si los gobiernos provinciales no autorizan no se puede aumentar ni un centavo. En cambio, el 30 por ciento que no recibe ningún aporte estatal, siempre pudieron establecer libremente el valor de sus cuotas”

Martín Zurita Secretario Ejecutivo de AIEPBA

En tanto Martin Zurita, destaco que el aumento que dio Kicillof en diciembre aplicable a las cuotas de marzo quedo desfazado “ En diciembre la provincia autorizo un 30% de aumento para la cuota de marzo, que quedó totalmente desactualizado por el aumento salarial del 25% que les dieron a los docentes en enero”

“En diciembre ese 30% de aumento era una foto y ahora es otra. Por lo que tenemos que sentarnos con las autoridades de la Dirección de Escuelas de la provincia para saber que ajuste podemos aplicar en las cuotas de marzo”, dijo el directivo de AIEPBA que remarco que la provincia de Buenos Aires esta al día con el pago de las subvenciones a las escuelas privadas.

Por otra parte, Zurita sostuvo que pese a la crisis económica en la provincia de Buenos Aires se mantiene inalterable la matrícula de las escuelas privadas “En el relevamiento que hicimos en diciembre vimos que no hubo demasiadas alteraciones, por lo que un millón y medio de chicos siguen estudiando en colegios privados”

Por lo que dejo en evidencia la falacia de que la crisis económica obligo a muchas familias a abandonar la escuela privada, aclarando “Vemos que dentro del subsistema de educación privada hay cambios de escuelas. Que significa esto que muchos de los que asistían a instituciones que tienen cuotas elevadas están migrando a escuelas con cuotas de un valor medio y lo que iban a escuelas de cuotas medias están pasando a las de cuota baja.”

“Los movimientos siempre se dan dentro de lo que es circuito de la educación privada, esto no quita que alguna familia haya migrado a sus hijos a la educación pública. Lo que vemos es que los padres hacen un gran esfuerzo para que sus hijos chicos sigan estudiando en escuelas privadas”, finalizo Martin Zurita, secretario ejecutivo de AIEPBA