Cuál es la recomendación para los turistas que están próximos a irse a Chile

Chile continúa combatiendo los incendios forestales más mortíferos de su historia reciente, con varios puntos ardiendo en la región de Valparaíso y con más de cien muertos, según el reporte del Servicio Médico Legal (SML). El presidente Gabriel Boric declaró que se trata de "la tragedia más grande desde el terremoto de 2010".

David Quiroga, cónsul general de Chile en Mendoza, habló con MDZ Radio 105.5 FM y lanzó una serie de advertencias para quienes quieran ir a hacer turismo al país en el corto plazo. En primer lugar, sostuvo que "es un periodo estival donde lamentablemente, por razones climatológicas y otros factores, ya es una temporada de incendios, lo cual antes no existía".

En primer lugar, aclaró que "se dispuso el estado de excepción constitucional, que se denomina estado de catástrofe por causa de calamidad pública, y esto se circunscribe puntualmente a la zona está siendo afectada, que es la quinta región de Valparaíso. En determinadas comunas de la región tienen el régimen del toque de queda que, hasta el momento, ha funcionado desde 18 del día anterior hasta las 10 de hoy. La idea fundamental es de poder, por así denominarlo, despejar el área de manera tal de que puedan trabajar los rescatistas y sobre todo bomberos con una mayor expedición. Hay labores muy ingratas, como la remoción de escombros, retiro de cadáveres y hacer todas las gestiones que, de otra forma en otros horarios, no se podrían hacer con mayor holgura".

"Para los turistas mendocinos, lamentamos que se hayan arruinado quizás sus vacaciones, porque es lógico que quieran descansar. Lo cierto es que sería importante que consideren que el toque de queda significa que deben permanecer en el lugar que se encuentran. Deben seguir las recomendaciones que la autoridad local imparte al respecto y, en aquellas situaciones en que ellos se vean complicados o tengan alguna emergencia, pueden acudir a su consulado localizado en Valparaíso", destacó como sugerencia.

En la misma línea, advirtió: "Es recomendable que cada turista que considera viajar, por ejemplo el próximo fin de semana largo, estén enterados de la evolución de los acontecimientos y que tengan claro si sigue o no el toque de queda. El hecho de trasladarse a un lugar que ha sido objeto de una catástrofe, es importante que desde el punto de vista también psicológico, tomen en cuenta el no ir a un lugar que sea complicado y de no acercarse a lugares donde quedan algunos focos que no han podido ser extinguidos".

"Entonces, el sentido común aconseja estar bien enterado a través de la prensa el cómo va evolucionando, de manera tal de que tomen su propia decisión de ir o no ir. En este momento, lo cierto es que es recomendable que tomen en cuenta lo que está sucediendo, el riesgo que implica ir a lugares que estén cerca de un un foco de incendio o que se encuentren autoridades y rescatistas trabajando", concluyó.

