Dos bolivianos fueron detenidos intentando ingresar personas de forma ilegal a Chile pasando por Argentina

Un operativo en la frontera dejó al descubierto una maniobra que intentaba usar territorio argentino como parte de una ruta ilegal hacia Chile . Dos ciudadanos bolivianos fueron detenidos tras organizar el traslado de un grupo de migrantes con este objetivo.

La situación puso el foco en el paso internacional Cristo Redentor , una vía clave entre ambos países que, en este caso, fue utilizada en un intento de ingreso irregular. La intervención de autoridades argentinas fue determinante para frenar el plan.

El hecho ocurrió cuando los implicados intentaron cruzar hacia Mendoza con un grupo de personas, con la intención de reingresar luego a Chile sin controles formales.

Según la investigación, los dos detenidos captaban a compatriotas y les ofrecían facilitar su ingreso a Chile a cambio de dinero. Cada uno de los 13 migrantes pagó 70 mil pesos chilenos para participar del traslado.

El grupo fue reunido y trasladado en un furgón con dirección hacia Argentina, utilizando el Sistema Integrado Cristo Redentor como punto de cruce. La idea era ingresar al país y luego regresar a Chile, evitando controles migratorios.

El rol clave de Argentina en el operativo

Cuando el vehículo llegó al complejo Horcones, en el lado argentino, las autoridades detectaron problemas con la documentación del furgón. Por este motivo, obligaron al grupo a regresar a Chile.

Ese control fue determinante para desarticular el intento. Sin esa intervención, el plan podría haber continuado con el reingreso irregular al país trasandino. Al regresar a Chile, los detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) detectaron inconsistencias. Las personas que habían salido del país no registraban un ingreso regular previo.

Al ser entrevistados, los migrantes confirmaron que habían pagado para poder entrar a Chile. Esto permitió avanzar con la detención de los dos organizadores del traslado. Ambos fueron puestos a disposición de la Justicia chilena, donde se les imputó el delito de trata de personas.

Una causa abierta y medidas judiciales

El caso quedó en manos del Juzgado de Garantía de Los Andes. El fiscal a cargo avanzó con la imputación, mientras que el juez dispuso medidas cautelares. Los acusados deberán cumplir con arraigo nacional y firma mensual durante los seis meses que dure la investigación. La causa sigue abierta y no se descartan nuevas medidas.

El episodio vuelve a poner en agenda las rutas migratorias irregulares en la región y el rol que puede tener Argentina como territorio de paso en este tipo de maniobras.