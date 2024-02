Estremecedor video: a metros de rutas y autos, así avanzaba el fuego en Viña del Mar

Chile atraviesa otra dramática tragedia natural. Al menos 19 personas han muerto en la región de Valparaíso, donde los incendios forestales arrasan con todo lo que hay en su camino. Autos, casas, fábricas, locales, rutas, vegetación, animales. Los videos que se viralizan desde Viña del Mar tienen un componente extra para miles de mendocinos y argentinos: se trata de lugares donde han veraneado años anteriores o inclusive en este 2024. Hay testimonios de quienes aseguran que alquilaron en casas o departamentos que hoy ya fueron alcanzados por las llamas.

Entre centenares de fotos y videos uno sobresale y es totalmente estremecedor. Es un registro fílmico grabado con un celular que dura 2 minutos y 26 segundos. Como está grabado desde alturas se ve la magnitud del fenómeno natural y la voracidad del mismo. Si se presta atención se ve como una casa al fondo de la imagen todavía no arde bajo las llamas al comienzo del video pero al final del mismo ya sí.

Un hombre del otro lado del celular relata, aunque es evidente que le faltan palabras para describir lo que ve: "Les cuento que estamos aquí y es terrible. Esto está terrible. Se está incendiando el bosque y se van a incendiar las casas. Estoy a metros. El viento no ayuda". Mientras panea para todos lados no sale de su asombro y repite: "Es terrible lo que pasa y corre mucho viento". "Siento el calor del fuego aquí", reconoce el hombre que cuenta la escena. "Esto es de locos, no me imaginé nunca que iba a avanzar de esta manera", agrega.

Sobre el final del video, grabado este viernes y el cual se ha viralizado un día más tarde, se ve que hay autos que circulan por la ruta en dirección al fuego y deciden no avanzar más. "Voy a cortar esto", dice el hombre que filma y el video termina mientras se oyen sirenas de bomberos a mansalva.