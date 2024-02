Argentina ante la encrucijada de la edad de imputabilidad: ¿cárcel o soluciones integrales?

El debate sobre la edad de imputabilidad penal resurge en Argentina, liderado por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien aboga por su reducción. Su argumento se basa en la necesidad de brindar tratamiento a menores que cometen delitos graves, evitando que regresen a sus hogares sin la intervención adecuada.

Sin embargo, la propuesta genera controversia. Algunos sectores la respaldan como una medida para reducir la inseguridad, mientras que otros la rechazan al considerarla estigmatizante para los jóvenes y una solución superficial que no aborda las causas fundamentales del problema.

Los hermanos Macana: un espejo de la compleja realidad de la delincuencia juvenil

En las calles de La Plata, Argentina, resuenan los nombres de V.E., de 15 años, y D., de 16, conocidos como "Los Hermanos Macana". Acumulan más de 40 detenciones en menos de dos años por delitos que van desde robos a comercios y domicilios hasta asaltos a mano armada. Su historia, debatida en la sociedad platense, es solo la punta del iceberg de la problemática compleja y urgente que es la delincuencia juvenil. Más allá de las medidas represivas y la estigmatización, el caso de los “Hermanos Macana” invita a reflexionar sobre las causas profundas de este fenómeno y la necesidad de abordarlo integralmente.

Reducir la edad de imputabilidad:

Argumentos a favor:

Disminución de la reincidencia delictiva.

Mayor protección a las víctimas.

Responsabilización temprana de los jóvenes que cometen delitos.

Argumentos en contra:

Estigmatización de la población juvenil.

Limitación de las oportunidades de resocialización.

No ataca las causas sociales de la delincuencia .

. Un historial de reincidencia.

Las causas detrás de la reincidencia

La reincidencia delictiva juvenil es un fenómeno multicausal que no se puede explicar únicamente por la falta de oportunidades o la descomposición familiar. Si bien estos factores son importantes, también hay que considerar otros aspectos como la influencia del entorno social, la falta de acceso a la educación y la salud, y la exposición a la violencia.

Raíces socioeconómicas de la delincuencia juvenil.

La delincuencia juvenil es un problema complejo con diversas causas, entre las que las socioeconómicas juegan un papel fundamental. La pobreza, la falta de oportunidades educativas y la desestructuración familiar son caldo de cultivo para la participación de jóvenes en actividades delictivas.

La pobreza:

Limitación de recursos básicos: la falta de acceso a alimentación, vivienda y salud limita las posibilidades de desarrollo de los jóvenes, empujándolos a buscar alternativas en la calle, donde la delincuencia se presenta como una opción para obtener recursos.

la falta de acceso a alimentación, vivienda y salud limita las posibilidades de desarrollo de los jóvenes, empujándolos a buscar alternativas en la calle, donde la delincuencia se presenta como una opción para obtener recursos. Exclusión social: la pobreza genera un sentimiento de marginación y exclusión que puede llevar a los jóvenes a la delincuencia como forma de rebeldía o búsqueda de identidad.

Falta de oportunidades educativas:

Deserción escolar: la falta de acceso a educación de calidad y la ausencia de programas de formación laboral aumentan la vulnerabilidad de los jóvenes y los expone a la influencia de grupos delictivos .

la falta de acceso a educación de calidad y la ausencia de programas de formación laboral aumentan la vulnerabilidad de los jóvenes y los expone a la influencia de . Limitación de habilidades: la falta de educación priva a los jóvenes de herramientas para desenvolverse en la sociedad y construir un proyecto de vida positivo.

Desestructuración familiar:

Violencia intrafamiliar: los jóvenes que viven en entornos violentos son más propensos a ser víctimas o victimarios, y pueden buscar refugio en grupos delictivos .

los jóvenes que viven en entornos violentos son más propensos a ser víctimas o victimarios, y pueden buscar refugio en . Ausencia de referentes positivos: la falta de figuras adultas que brinden contención emocional y apoyo. La búsqueda de pertenencia y la constante exposición a la violencia moldean su comportamiento. La edad y la falta de experiencia los llevan a tomar decisiones impulsivas sin evaluar las consecuencias.

Los jóvenes que viven en entornos violentos son más propensos a ser víctimas o victimarios, y pueden buscar refugio en grupos delictivos.

Crimen organizado: explotación de la vulnerabilidad.

La conexión entre la delincuencia juvenil y el crimen organizado es alarmante. Jóvenes, conocidos como "soldaditos", son cooptados por organizaciones criminales que explotan su vulnerabilidad. La promesa de dinero fácil, poder y un falso sentido de respeto los convierte en peones de una red de actividades ilícitas.

Comparación internacional: diversidad de estrategias.

La delincuencia juvenil es una problemática compleja que afecta a sociedades de todo el mundo.

Países Nórdicos: se basan en un sistema de justicia juvenil restaurativo que busca la reparación del daño y la reintegración social del joven.

se basan en un sistema de justicia juvenil restaurativo que busca la reparación del daño y la reintegración social del joven. Alemania: con una edad de imputabilidad de 14 años, se enfoca en la terapia y la educación para la rehabilitación.

con una edad de de 14 años, se enfoca en la terapia y la educación para la rehabilitación. Estados Unidos: en este país, la edad de imputabilidad penal varía según el Estado. En algunos Estados, es de 10 años, mientras que en otros es de 18 años. Los menores que cometen delitos graves pueden ser condenados a prisión. Se utilizan medidas como la privación de libertad y la terapia para rehabilitar al joven.

La baja de la edad de imputabilidad: ¿solución o parche?.

Bill Bratton, ex jefe del Departamento de Policía de New York (NYPD) en una conferencia en 2014, mencionó que la gestión de la seguridad es como administrar quimioterapia. Es un remedio necesario, pero con efectos secundarios. De manera similar, las medidas contra la delincuencia juvenil pueden ser efectivas, pero también pueden tener consecuencias no deseadas. La clave reside en encontrar un equilibrio entre la eficacia y la proporcionalidad, evitando la "quimioterapia social" y apostando por un "tratamiento personalizado".

La propuesta de reducir la edad de imputabilidad a 14 años se presenta como una medida disuasiva para delitos graves. Sin embargo, expertos advierten sobre sus efectos limitados. Marcelo Bergman, profesor y director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, señala que: “el problema es que normalmente la cárcel o los centros cerrados tienen poco poder disuasivo para gente mayor y de igual forma va a ser para estos jóvenes que todavía no calculan muy bien los costos y los beneficios de incurrir en una actividad delictiva”.

Hacia una sociedad más segura y justa.

La lucha contra la delincuencia juvenil requiere un enfoque integral, multifacético y proporcional. La analogía con la quimioterapia, utilizada por el ex Jefe de Policía de New York, nos recuerda que las medidas represivas no son la única solución. La

delincuencia juvenil, como cualquier enfermedad, requiere un enfoque equitativo que considere las condiciones y experiencias individuales para lograr una verdadera prevención y rehabilitación. Solo así construiremos una sociedad más segura y justa para todos. Eduardo Muñoz.

* Lic Eduardo Muñoz. Criminólogo y criminalista. Especialista en prevención del delito. Consultor de seguridad integral

