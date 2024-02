El fuerte pedido de la familia de Julio López tras el hallazgo en el cementerio de La Plata

Rubén López, hijo del albañil y militante peronista Jorge Julio López que desapareció en 2006 cuando debía declarar en el juicio al represor Miguel Etchecolatz, informó que presentó ante la justicia una "orden de no innovar" en la causa que investiga el hallazgo de 501 ataúdes abandonados y 200 bolsas con restos humanos en cuatro depósitos del cementerio de La Plata.



"En visto de lo sucedido en el cementerio de La Plata, el día de ayer presentamos una orden de no innovar para que se hagan todos los trabajos y cotejos correspondientes a fin de saber si algunos de esos restos podrían corresponder a nuestro padre", señaló en su perfil de Facebook el hijo de Julio López, quien agregó que con su hermano esperan "que las fiscalías hagan todo lo posible y lo imposible también".



Consultado por agencia Télam, López indicó que la presentación se realizó ante la Unidad Fiscal 15, que lleva la investigación sobre el hallazgo en el cementerio.



"Tengo entendido que después de que se determine de dónde salieron esos cuerpos tendrán un destino, pero antes nosotros queremos que se hagan los peritajes para determinar si alguno es de mi viejo", sostuvo en referencia a la medida de no innovar que busca preservar los cuerpos a fin de identificarlos, y agregó: "Queremos que no se toque nada".



En este sentido, indicó que primero la Justicia deberá contestar esa medida y, en caso afirmativo, presentarán pedidos de peritaje.



El martes, personal de la Municipalidad de La Plata y de la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad bonaerense detectaron en cuatro depósitos del cementerio local 501 ataúdes abandonados y 200 bolsas con restos humanos.



Según se precisó, los depósitos no estaban preparados como morgues ni estaban destinados a la conservación de cadáveres o restos óseos humanos, indicó la comuna.



Rubén López indicó que aún está pendiente el resultado del trabajo de identificación de 66 tumbas NN del Cementerio de La Plata que comenzó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en noviembre de 2021, que también buscaba determinar si allí estaba su padre.



"Esta parece ser una práctica habitual si se tiene en cuenta que no es la primera vez que se encuentran cuerpos en bolsas, como las halladas hace unos años que correspondían a restos del osario", completó.



El albañil Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006, cuando estaba previsto que se presentara en el Salón Dorado del Palacio Municipal de La Plata para escuchar los alegatos del juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, donde había testificado a fines de junio de ese año, en uno de los testimonios más relevantes para lograr condenar al exjefe policial, quien recibió cadena perpetua.



López pudo identificar al represor como quien participó del operativo en el que fue secuestrado a fines de octubre de 1976 y como uno de quienes les aplicaba torturas a él y a otros detenidos en el centro clandestino de Arana.