A días del inicio de clases, la inseguridad hace estragos en escuelas bonaerenses

Las escuelas de la provincia de Buenos Aires, en especial las públicas, en los últimos años se han convertido en presa fácil de los delincuentes. Esta "epidemia" comenzó a crecer durante la pandemia del coronavirus y parece no tener, en el corto plazo, una vacuna salvadora.

Durante el ciclo lectivo, los delincuentes aprovechan la inactividad de los fines de semana para atacar, algo que cambia durante el verano, que al estar las escuelas cerradas en enero y con una menor actividad durante febrero se convierten en uno de los blancos predilectos de los amigos de lo ajeno.

Destrozos en la Escuela Nº5 de Zarate

Por lo que desde el movimiento de Padres Organizados de la provincia de Buenos Aires, ante la inacción del Gobierno bonaerense, ponen en evidencia - por intermedio de sus redes sociales - los hechos de vandalismo y robos en las escuelas de la provincia a días del comienzo de clases. Además de solicitar una mayor presencia policial en los establecimientos educativos, sostienen que muchos docentes sienten miedo de hablar o denunciar los hechos de inseguridad a la prensa por temor a sufrir represalias.

Padres Organizados de diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires, hablaron con MDZ para contar cómo enfrentan la problemática del vandalismo y los robos en las escuelas a días del comienzo de las clases.

Claudia, de Padres Organizados de La Plata, ciudad en la que en los últimos días vandalizaron y robaron varias escuelas, dijo que la situación es doblemente complicada: “No solo roban y rompen todo, sino que amenazan a las maestras con sumarios si cuentan algo. ¡Es terrible!”.

Agregando que “el Consejo Escolar y la Dirección de Escuelas no solo no arreglan nada, no colaboran, ni solucionan los problemas de infraestructura, ¡sino que ahora amenazan a las maestras con sumarios por hacer públicos los robos! Y ni hablar de mostrar los jardines desastrosos”.

Vale agregar que en los últimos días en las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada fueron vandalizadas 7 escuelas de las que, más allá de cometer destrozos y llevarse material didáctico, se robaron los caños de cobre de los aires acondicionados, los cables de luz y ollas.

Robos y destrozos en una escuela de Melchor Romero

En el Jardín 942 de City Bell, los delincuentes se llevaron hasta las escobas. En Melchor Romero fue tal el destrozo que hicieron en una escuela que la directora todavía no pudo hacer el inventario de lo robado; en la primaria 6 de Punta Lara los amigos de lo ajeno rompieron las paredes para llevarse los ventiladores. En tanto que en dos establecimientos educativos, uno de Tolosa y otro de Los Hornos, los aires acondicionados, comprados por la cooperadora, quedaron inutilizables por el robo de mangueras y caños de cobre.

Por otra parte, Carolina de Padres Organizados de Hurlingham se mostró muy preocupada porque los chicos que van a la escuela Técnica N°2 Republica del Perú, no van a poder empezar las clases y no es por una protesta gremial. “La semana pasada entraron a robar en la escuela y destrozaron todo, no hay luz ni agua. Se robaron los cables, la bomba de agua y 42 canillas; no conformes con eso, destrozaron las puertas para llevarse las cerraduras. Podría escribir un libro con todo lo que falta y se llevaron”, ironizó.

Pablo es de Escobar, pertenece a Padres Organizados en ese municipio y pidió al intendente Ariel Zujarchuf mayor presencia policial en los colegios de las zonas "calientes" y que los reciba para trabajar en el armado de corredores seguros para los chicos.

Asimismo, Pablo contó a MDZ que durante el feriado de Carnaval desvalijaron un jardín: “Rompieron una puerta y se llevaron hasta las tazas de los chicos, además de computadoras, televisores y los ventiladores. Lo loco es que nadie vio ni escuchó nada y estamos hablando de un lugar que está en pleno centro de Escobar, donde siempre pasa gente”.

A todo esto, Joaquín Gardel, referente de Padres Organizados de la provincia de Buenos Aires, en diálogo con este diario afirmó que la situación es muy preocupante: “El vandalismo y los robos en las escuelas no son exclusividad del conurbano, se replican en la mayoría de los municipios”.

Y agregó: “No entiendo por qué desde la provincia no salen a denunciar estos hechos delictivos. Es por eso que ante la falta de respuestas nosotros queremos visibilizar la situación y decirles a los padres que es muy probable que el primero de marzo y por muchos días algunos colegios no puedan abrir sus puertas, y no porque no se terminaron las obras que deberían haber hecho durante el verano, sino que no van a llegar a arreglar lo que fue vandalizado en las últimas semanas”.