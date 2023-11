Alerta por vandalismo: suspenden las clases en una escuela de Buenos Aires

"Esta semana ya tuvimos cuatro intrusiones en la Escuela Técnica N°2 República de Perú de Hurlingham", dice Adriana, de Padres Organizados. Desde el organismo convocaron a una reunión en el establecimiento para manifestar su preocupación y buscar soluciones a los recurrentes actos de vandalismo ocurridos en el edificio.

La preocupación de los padres no es sólo por este hecho de violencia sino porque se han vuelto recurrentes los hechos vandálicos en la escuela. "En todo el año hubo un montón de situaciones de robos y actos vandálicos, pero en estas dos últimas semanas la situación se puso mucho más grave", explicaron desde Padres organizados de Hurlingham.

Enseguida, la vocera del organismo en la localidad explicó: "El lunes las auxiliares encontraron con un panorama aterrador. Todas las llaves de paso de gas de los laboratorios estaban abiertas. El olor era terrible y por milagro la escuela no explotó. No hubo clases ni lunes, ni martes, ni miércoles".

"Hoy es jueves y volvieron a cerrar la escuela porque hoy a la mañana habían cortado los caños de agua que habían terminado ayer. Además, habían arrancado los inodoros, quisieron ingresar en el comedor nuevamente, hicieron pintadas y prendieron fuego", relató la vocera de Padres organizados.

Debido a estos episodios, la policía fue a la escuela. "También hubo padres que se acercaron a hablar con directivos y autoridades. Convocaron a una asamblea abierta a la comunidad educativa para este jueves a las 2 de la tarde. Estamos muy preocupados. No sólo por la degradación que se ve en la escuela sino porque desde el distrito no están dando soluciones que se necesitan para que esto no vuelva a ocurrir", expresó.

Asamblea en una escuela de Hurlingham para tomar acción antes hechos vandálicos

Reunidos en asamblea, los miembros de la comunidad -directivos, docentes, auxiliares, padres y alumnos- decidieron tomar cartas en el asunto. “No se puede permitir que continúe esta escalada de vandalismo”, expresaron y comenzaron a organizar la presentación de denuncias, copia de Acta y Notas a quienes "deben velar por la seguridad de los chicos y las instituciones".

No sólo preocupa el riesgo de accidentes y los destrozos en el edificio sino que "los alumnos están perdiendo la continuidad escolar y esta en riesgo que puedan terminar normalmente",