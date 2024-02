Polémica en Luján por la escasa atención médica durante la tarde

El jueves 15 de febrero, el gobernador Alfredo Cornejo, presentó su propia ley ómnibus para el sector de la salud. En total, la norma impulsada por el Ejecutivo contempla 26 puntos que pretende fortalecer un sistema en constante crisis. Mientras la demanda de atención sanitaria pública aumenta a raíz de la perdida de poder adquisitivo de los mendocinos, los vecinos de Luján de Cuyo enfrentan dos problemas: siguen sin contar con un hospital de cabecera en el departamento y, a la vez, la mayoría de los centros sanitarios no abren sus puertas durante la tarde.

Puntualmente, los centros médicos con turno vespertino constante operan en Ugarteche, Chacras de Coria, el centro departamental y Potrerillos. El resto de los establecimientos cierra sus puertas después de las 15 horas. Por lo tanto, cuando esas postas sanitarias reciben una gran cantidad de pacientes, la atención se reciente y obliga a los vecinos a trasladarse hasta otros departamentos como Maipú, Ciudad, Guaymallén o Tunuyán. Si se tiene en cuenta la extensión territorial de Luján de Cuyo, la situación se vuelve más dramática para los pacientes que deben realizar distancias enormes para ser atendidos.

En el caso de Ugarteche, abre sus puertas de lunes a jueves de 7 a 20 horas, mientras que de viernes a domingo la atención es de 24 horas. Chacras, por su parte, presta servicio de lunes a viernes de 7 a 18 horas. El centro de salud de Agrelo, por ejemplo, atiende de lunes a viernes de 7 a 15.30 horas y los sábados de 8 a 12 horas. Los establecimientos número 36 y 37 de Carrizales, operan de lunes a viernes de 7 a 14 horas y los sábados de 8 a 12 horas. Al cerrar sus puertas durante la tarde, desde el Ministerio de Salud informaron que Agrelo y Carrizales derivan a los pacientes a Ugarteche. En cuanto a los vecinos de Carrodilla, cuentan con atención sanitaria de lunes a viernes de 8 a 14 horas y de sábados de 8 a 12 horas. Fuera de ese horario, deben viajar hasta Chacras de Coria.

El hospital propio, la obra que nunca llega.

Foto: archivo MDZ

Quienes residen en Perdriel, deben acudir a los centros de salud de lunes a viernes de 8 a 17 horas, mientras que el edificio Los Olivos (Carrodilla), abre sus puertas los mismos días pero de 7 a a 14 horas. En el caso de Los Alerces, no hay turno vespertino con excepción de los jueves, cuando el horario se extiende desde las 7.30 hasta las 17 horas. El resto de la semana, los vecinos deben trasladarse a otros establecimientos.

El Caps 224 Costa Flores, funciona de 7 a 15 horas y no presta servicios los fines de semana. Lo mismo ocurre con el número 33 La Colonia, que abre de lunes a viernes de 7 a 13.30 horas y el 32 Las compuertas, que mantiene el mismo horario de atención pero cierra media hora más tarde. Además de los edificios de Chacras y Ugarteche, solo los centros David Busana, ubicado en el centro departamental y el Caps 34 de Potrerillos, trabajan de tarde. En el primer caso, los vecinos pueden concurrir de lunes a viernes de 7 a 18 horas y poseen servicio de guardia las 24 horas de lunes a lunes. En el segundo, las puertas se abren de lunes a jueves de 7 a 20 horas, con una guardia de enfermería durante las 24 horas. Además, de viernes a domingo la guardia con médico funciona las 24 horas.

Los vecinos, los principales damnificados.

"Mi hija de 5 años sufre mucho de otitis tanto en invierno como en verano. Yo no cuento con movilidad y he tenido que molestar a familiares o pagar muchísima plata en remises debido a que la sala de Los Alerces solo atiende hasta las 14 horas. Si tenemos una urgencia no tenemos ningún centro asistencial más cerca que el hospital Paroissien", afirma Candelaria Gatica, una vecina de Carrodilla.

Y agrega: "Ni hablar del problema que tenemos con los turnos. Debemos ir en la madrugada, corriendo peligro de robos o pasar la noche en la puerta porque la app 148 no funciona como corresponde".

Los vecinos deben viajar kilómetros para ser atendidos.

Foto: archivo MDZ

Claudia Valdivia es otra de las vecinas que sufre la falta de atención durante el turno vespertino. "Hay un hospital sin terminar, que debería estar terminado y tener guardia pediátrica. Hace dos años que estoy atrás de un turno para un traumatólogo y no lo puedo conseguir. Si tenés una urgencia con los niños, muchas veces no tenés donde llevarlos", sostiene.

"Conseguir un turno es imposible. Vas al centro de salud y te dicen que tenés que sacarlo por medio de la aplicación, que no funciona", agregó la mujer, que vive en Agrelo.

El reclamo vecinal llevó a que la concejal de Unión por la Patria, Paloma Scalco, presentara un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante de Luján de Cuyo. "El derecho al acceso a la salud es un derecho humano fundamental, que comprende, recibir atención cuando atravesamos una situación de enfermedad, malestar, dolor u otras formas de padecimiento", argumenta el texto.

"Se considera oportuno y urgente solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que arbitre las medidas pertinentes para que la Provincia de Mendoza garantice la atención en centros de salud en horarios vespertinos y no solo de mañana", culmina la presentación impulsada por la edil lujanina.

Un hospital prometido, que no llega.

En julio de 2023, mientras el exgobernador, Rodolfo Suárez, transitaba sus últimos días meses de gestión, anunció el llamado a licitación para la finalización de la primera etapa del Hospital de Luján de Cuyo. "Hemos concretado el llamado a licitación para la finalización de la primera etapa del Hospital de Luján de Cuyo. Este edificio se convertirá en un punto de referencia tanto para el departamento y zonas cercanas", afirmó el entonces mandatario.

Tan solo 4 meses después, la prometida obra volvió a caerse. ¿El motivo? Fracasó el llamado a licitación. Así lo informaba MDZ en noviembre de 2023, cuando a través del decreto 2207, el Gobierno informaba que solo una empresa se había presentado para realizar la obra que, en ese momento, tenía reservados $1.764.464.000 de fondos provinciales para su realización. Sin embargo, El presupuesto total de los trabajos ascendía a $3.132.116.594, de los cuales $1.764.464.000 correspondían a la obra básica, otros $1.367.152.594 y $500.000 para gastos generales de la obra.

El gobierno terminó rechazando la oferta porque la empresa Corporación del Sur, presentó un presupuesto que superaba ese monto. La oferta inicial fue de 4.200 millones de pesos y se pidió una mejora por lo que se bajó a 3.900 millones de pesos. A raíz de ello, el gobierno rechazó la propuesta y desafectó los fondos.