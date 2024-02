La combinación de factores que trajo alivio a los comerciantes marplatenses

Mar del Plata vive una temporada inusual con menos visitantes y, en mayor medida, reducción de ventas en comparación al verano anterior. Sin embargo, una combinación de factores trajo alivio a los comerciantes locales durante el fin de semana largo de Carnaval.

Es que, los feriados coincidieron con el aniversario 150º de la ciudad, que se celebraron con una fiesta popular y con una serie de productos especiales que lanzaron marcas locales y fueron muy requeridos.

También se convocó a que los comerciantes decoren sus vidrieras con temáticas marplatenses y puedan ser acreedores de suculentos premios. Al mismo tiempo se desplegaron una serie de ofertas y promociones por la fecha especial.

Los estudios que realiza el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), que habían medido una caída del 25,2% promedio en ventas de unidades físicas durante enero, respecto al mismo período de la temporada anterior, ahora dieron a conocer que las ventas tuvieron una disminución del 18%.

Planes austeros y en la playa, una constante de los turistas que visitan Mar del Plata - Foto: Télam

De esta manera, pese a la recesión del consumo, la caída se pudo amortiguar y hubo un leve repunte para el último tramo de la temporada.

Según la encuesta, la percepción sobre la afluencia turística en este fin de semana XXL fue buena para el 51,9 % de los comerciantes encuestados, muy buena el 20,4 % mientras que fue regular para el 24,1 %, mala para el 3,6 %.

Vinculando la afluencia turística con las ventas, los comerciantes consultados, ante la pregunta “¿Cuál considera que es la frase que más se adapta a este fin de semana XXL?”, en un porcentaje del 14,8 % consideraron que hubo más gente y más ventas, el 27,8 % manifestó más gente e iguales ventas, el 46,3 % percibió más gente y menos ventas. Por otra parte, el 7,4% no notó variación de cantidad de gente y ventas, mientras que el 3,7 % aseguró que en su caso notó menos gente y menos ventas.

Para finalizar, el fin de semana extra largo que además de los carnavales tenía el atractivo adicional de los festejos por los 150 años de Mar del Plata, con una gran número de actividades al aire libre y gratuitas, no cumplió las expectativas del 68,5 % de los comerciantes a la vez que lo evaluó positivamente el 31,5 % restante.

Blas Taladrid, presidente de UCIP manifestó al respecto que "pese a la mayor afluencia turística, no se logró compensar la caída en el poder adquisitivo que se vio reflejado en las ventas en estos últimos meses. No obstante consideramos que amortiguó esta caída haciendo que esta medición interanual sea menor a la que hubiese sido si no hubiésemos tenido los festejos por los 150 años de la fundación de nuestra ciudad. Acciones como estas impulsadas por el sector privado, permitieron minimizar la caída y obtener un diferencial con respecto a otro fin de semana tradicional".

La muestra se focalizó en los principales centros comerciales vinculados al turismo como son Güemes, Microcentro, Juan B Justo y los rubros relevados fueron: indumentaria infantil, accesorios, óptica, joyería, indumentaria de hombre y mujer, regalería, juguetería, peluches, calzado de hombre y mujer, chocolates artesanales, indumentaria deportiva, ferretería, rotisería, talabartería. Los turistas gastan cada vez menos en regalos - Foto: MDZ

Las expectativas para los meses siguientes

"Con la situación económica actual era previsible una baja en las ventas en todo el país. Notamos en la ciudad un menor consumo y que hoy se ratifica con una caída en las ventas. Las utilidades cada vez son peores y las expectativas de ventas para los próximos meses son fuertemente negativas. En este contexto son cada vez más quienes consideran disminuir personal, situación que esperamos se revierta porque también afecta al consumo local futuro", manifestó Taladrid, recientemente.

El movimiento de los visitantes está concentrado en los feriados y se cree que de a poco comiencen a cerrar cada vez más temprano los restaurantes y que las obras de teatro comiencen a levantar funciones.

La expectativa es dispar, esperan que mejore para el fin de semana largo de seis días, entre fines de marzo y principios de abril, sobre los cuales los referentes del sector mostraron preocupación porque, por ejemplo, no lanzaron todavía los pasajes de tren.

En esos días la ocupación hotelera podría ascender nuevamente al 85%, al igual que el último fin de semana que a pesar del aluvión de visitas el tiempo complicó los planes al aire libre.