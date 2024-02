Regalar flores: una tradición que vuelve a estar de moda entre los jóvenes

Uno de los regalos más elegidos para el Día de los Enamorados es un ramo de flores. Y es por esta razón es que florerías de todo el país armaron diferentes promociones para este 14 de febrero, que sean accesibles para todo bolsillo.

En distintos locales se pueden conseguir un arreglo con una única rosa roja desde $3.000 o ramo de flores grandes, mixtas y coloridas desde $12.000. Un ramo especial para "San Valentín" se puede conseguir también a $20.000, con flores, globos, bombones o peluches.

Javier Chapuy, de florería Gustavo 1° en la ciudad de Córdoba, señaló que para esta fecha "se siguen vendiendo mucho y día a día se vende aún más".

"En estos últimos años, regalar flores se ha puesto muy de moda y es un regalo también que lo hacen personas de 16, 18 y 20 años. Vienen chicos con el uniforme del colegio y compra una rosita, una margarita, un ramo, lo que sea para para para su novia, eso es algo muy lindo", indicó.

"Tenemos cada rosa a $3.400 y viene preparada para regalo, pero no tenemos un precio estipulado. Si bien ya hay ramos listos con sus importes para llevar, cada persona puede personalizar su arreglo según el dinero que quiera invertir", precisó.

Para Javier Chapuy, "en estos últimos años, regalar flores se ha puesto muy de moda". Foto: Shutterstock

"El ramo más grande que nos tocó hacer fue para una persona que gastó 400.000 pesos para regalarle a una mujer. Tuvimos que buscar un flete para llevarlo y no le entraba por la puerta. También, hace dos meses vino una persona un sábado y encargó para el domingo 300 rosas", recordó además Javier.

En cuanto a las tendencias, comentó que las mujeres se animan cada vez más a regalar flores a sus parejas. "Me ha pasado que amigos me piden para que le envíe un ramo a su novia y muchas veces ellas me solicitan a mí, que les arme algo para su pareja", comentó.

Decilo con flores

Sergio Chaparro, de la florería Andante de Rosario, comentó a MDZ, que hace cinco años que está en el rubro y que en esta fecha se mantiene la demanda. "Sigue siendo un producto que se pide mucho para esta fecha. Este año hemos tenido muchos pedidos. Pensábamos que iba a ser un poco menos por la situación actual y porque también el Día de los Enamorados estaba muy pegado al fin de semana largo de Carnaval. Pero observamos que se hicieron muchos pedidos con anticipación".

En cuanto a los ramos, el ingenio es uno de los recursos para poder tentar a los enamorados a elegir el mejor ramo para su pareja. "Este año preparamos tres diseños con la propuesta 'Decilo con Flores', con nombres de dicen Te Amo en distintos idiomas y cuyo costo va desde los $13.800 hasta casi $20.000. También podés conseguir la vara de rosa en alrededor de $1.800, aunque también hay otras flores más económicas", contó Sergio.

"En el local, tenemos ramitos más chiquitos armados, pero podés elegir las flores que más te gusten, desde una vara de Margaritas a un bouquet de 50 rosas. Eso depende del gusto y bolsillo del cliente", aclaró. Sergio Chaparro contó que este año hicieron tres propuestas por el Día de los Enamorados bajo la consigna "Decilo con flores". Foto: Shutterstock

"Hoy en día, hay mucha gente joven, inclusive adolescentes, que compran flores y eso es muy lindo porque se ve un rango etario de clientes muy amplio. Pero creo que tenemos más clientes entre los 20 y 30 años", señaló el dueño de la florería rosarina.

También comentó que las rosas siempre llevan la delantera pero, "para romper paradigmas, este año armamos ramos con un popurrí amarillo que incluye girasoles. Otro es un popurrí de flores rosadas y fucsias, por ejemplo", señaló.

El arreglo floral más grande que les tocó preparar por fuera del Día de los Enamorados y que más sorprendió a la florería fue el que hizo una persona desde el exterior. "Nos lo escribió un hombre que vive afuera del país para encargarnos un ramo de 60 rosas y era para el 60 aniversario de casamiento de sus padres. Fue muy lindo prepararlo y estuvo muy pendiente porque vive muy lejos de ellos. A la semana, pasó la madre a agradecernos", relató Sergio.